Elektrone me energji të lartë nga bishti magnetik i Tokës mund të krijojnë ujë në Hënë

Shkencëtarët kanë zbuluar se elektronet me energji të lartë të vendosura në plazmën që rrethon Tokën po krijojnë ujë në Hënë. Ky zbulim i ri mund të sigurojë një pasqyrë të vlefshme për shpërndarjen e ujit në të gjithë sipërfaqen hënore, veçanërisht në rajonet me hije të përhershme që nuk marrin kurrë rrezet e diellit. Kuptimi i shpërndarjes së ujit në Hënë është thelbësor për studimin e evolucionit të tij dhe planifikimin e misioneve të ardhshme me njerëz. Uji mund të merret nga astronautët për ushqim dhe gjithashtu mund të shndërrohet në lëndë djegëse për eksplorimin e mëtejshëm të hapësirës.

Hulumtimi, i udhëhequr nga shkencëtari Shuai Li nga Universiteti i Hawait në Mānoa, lidh formimin e ujit në Hënë me flluskën magnetike të Tokës të njohur si magnetosfera. Magnetosfera vepron si një mburojë, duke mbrojtur Tokën nga grimcat me energji të lartë në erën diellore. Kur era diellore ndërvepron me magnetosferën, ajo krijon një bisht të gjatë magnetik në anën e natës të Tokës, të quajtur magnetobisht. Brenda këtij magnetobishti, elektronet dhe jonet me energji të lartë formojnë një fletë plazme.

Ndërsa hëna rrotullohet rreth Tokës, ajo kalon përmes këtij magnetobishti, i cili e mbron atë nga grimcat e ngarkuara ndërsa ende lejon që drita të arrijë në sipërfaqen hënore. Hulumtimet e mëparshme treguan se kur hëna është jashtë bishtit magnetik, ajo bombardohet nga era diellore dhe krijohen sasi të vogla uji. Megjithatë, pritej që formimi i ujit të zvogëlohej ndjeshëm brenda magneto bishtit për shkak të mungesës së protoneve të erës diellore.

Duke përdorur të dhënat e mbledhura nga Moon Mineralogy Mapper në anijen hapësinore Chandrayaan 1, Li dhe ekipi i tij zbuluan se formimi i ujit në bishtin magnetik të Tokës është i ngjashëm me atë kur hëna është jashtë bishtit magnetik. Ai sugjeron se ka procese ose burime shtesë uji brenda magneto bishtit që nuk lidhen drejtpërdrejt me implantimin e erës diellore. Ekipi zbuloi se elektronet me energji të lartë në bisht magnetik prodhojnë efekte të ngjashme me jonet në erën diellore.

Ky zbulim mbështet hulumtimin e mëparshëm nga Li që tregoi se oksigjeni në bisht magnetik ndryshket hekurin në rajonet polare të hënës. Ai thekson lidhjen e thellë midis Tokës dhe Hënës. Ekipi do të vazhdojë hetimin e mjedisit të plazmës rreth hënës dhe studimin e përmbajtjes së ujit në polet hënore gjatë fazave të ndryshme të kalimit të hënës nëpër bisht magnetik.

Ky kërkim është thelbësor si pjesë e programit Artemis, i cili synon të kthejë njerëzit në Hënë deri në vitin 2026. Zbulimet e bëra do të kontribuojnë në planifikimin dhe përgatitjen më të mirë për misione të zgjeruara në sipërfaqen hënore dhe më gjerë.

Burimi:

– Space.com (Artikulli origjinal)