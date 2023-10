Banorët e New Hampshire do të jenë dëshmitarë të dy eklipseve diellore

Banorët e New Hampshire do të kenë mundësinë të shohin jo një, por dy eklipse diellore në muajt e ardhshëm. Më 14 tetor 2023, do të ketë një eklips diellor të pjesshëm, i ndjekur nga një eklips diellor total më 8 prill 2024. Profesorët e asociuar nga Universiteti i New Hampshire, Amy Keesee dhe John S. Gianforte, së bashku me Lori Harnois, Drejtoreshë i Divizionit të Zhvillimit të Udhëtimit dhe Turizmit, diskutoni këto ngjarje të ardhshme.

Një eklips diellor ndodh kur Hëna vjen midis Tokës dhe Diellit, duke hedhur një hije në Tokë. Ky shtrirje ndodh kur Hëna, Dielli dhe Toka janë në të njëjtin plan. Hëna bllokon të paktën një pjesë të Diellit, duke rezultuar në një eklips diellor. Eklipsi i tetorit do të jetë një eklips i pjesshëm, i dukshëm në New Hampshire. Megjithatë, eklipsi i prillit do të jetë një eklips total, ku Hëna do të bllokojë plotësisht të gjithë dritën nga Dielli për një periudhë të caktuar kohore. Rruga e këtyre eklipseve do të ndryshojë, me eklipsin e tetorit që kalon në pjesën perëndimore të Shteteve të Bashkuara dhe eklipsin e prillit që kalon në pjesën veriore të New Hampshire.

Për të parë me siguri këto eklipse, ekzistojnë dy metoda të rekomanduara. E para është përdorimi i një projektori me vrima, ku një copë kartoni me vrimë dhe e mbuluar me letër alumini vendoset përballë Diellit, duke projektuar imazhin e tij në një tabelë posteri. Metoda e dytë është përdorimi i syzeve të eklipsit diellor, të cilat lejojnë shikimin e drejtpërdrejtë të Diellit gjatë fazave të pjesshme të eklipsit. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se shikimi i drejtpërdrejtë i Diellit është i sigurt vetëm gjatë eklipsit total kur Hëna mbulon plotësisht Diellin. Përndryshe, syzet duhet të vishen.

Eklipset e ardhshme diellore ofrojnë një mundësi unike për banorët e New Hampshire për të parë këto ngjarje qiellore të lë pa frymë nga dora e parë. Pra, shënoni kalendarët tuaj dhe përgatituni për të parë në mënyrë të sigurt këto mrekulli natyrore në qiell.

Burimi: The State We're In – University of New Hampshire, Amy Keesee, John S. Gianforte, Lori Harnois