NASA përfundon eksperimentin e gjenerimit të oksigjenit në Mars

NASA ka njoftuar së fundmi përfundimin e Eksperimentit të Shfrytëzimit të Burimeve In-Situ të Oksigjenit në Mars (MOXIE), një eksperiment i krijuar për të nxjerrë oksigjen nga atmosfera e Marsit. MOXIE, i krijuar nga inxhinierë dhe shkencëtarë nga MIT, është drejtuar 16 herë gjatë kohës së tij në planetin e kuq, duke prodhuar gjithsej 122 gram oksigjen. Shkalla e saj maksimale e prodhimit ishte 12 gramë në orë, e cila i tejkaloi qëllimet fillestare të NASA-s. Megjithatë, pavarësisht suksesit të tij, nuk ka plane për një MOXIE 2.0.

Procesi i përdorur nga MOXIE përfshin filtrimin e ajrit në hyrje për të hequr pluhurin dhe më pas ngjeshjen dhe ngrohjen e tij në 800°C (1,470°F). Në këtë temperaturë, oksigjeni mund të nxirret nga dioksidi i karbonit në atmosferën marsiane. Oksigjeni i nxjerrë më pas u testua përpara se të lëshohej përsëri në atmosferë. U deshën dy orë për të ngrohur njësinë përpara se të fillonte procesi i nxjerrjes.

MOXIE ishte një shtesë unike për roverin Perseverance, pasi kishte për qëllim mbështetjen e eksplorimit njerëzor në Mars. Ai tregoi se është e mundur që një ekuipazh të mbijetojë në Mars dhe të kthehet në shtëpi duke përdorur burimet e disponueshme në sipërfaqe. Koncepti i shfrytëzimit të burimeve në vend (ISRU) është një temë me interes të madh brenda NASA-s dhe partnerëve të saj, pasi ata eksplorojnë mundësitë e misioneve afatgjata.

Oksigjeni i gjeneruar nga MOXIE ka aplikime të ndryshme potenciale, me më kryesorja është përdorimi i tij si shtytës për raketa. Megjithatë, për këtë qëllim do të kërkohen sasi të konsiderueshme. Pavarësisht suksesit të eksperimentit dhe njohurive të marra prej tij, aktualisht nuk ka plane për të zhvilluar një MOXIE 2.0. Në vend të kësaj, hapi tjetër i NASA-s do të përfshijë zhvillimin e një sistemi në shkallë të plotë që përfshin një gjenerator oksigjeni të ngjashëm me MOXIE, si dhe një metodë për lëngëzimin dhe ruajtjen e oksigjenit të gjeneruar.

Burimi: NASA