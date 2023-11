Peizazhi në ndryshim: pabarazitë gjinore në shkencë

By

Një studim i fundit i botuar në PLOS Biology zbulon se ndërkohë që çekuilibrat gjinorë vazhdojnë brenda komunitetit shkencor, ka shenja përparimi. Udhëhequr nga John Ioannidis i Qendrës së Inovacionit Meta-Kërkimor të Universitetit Stanford, studimi analizoi të dhënat nga baza e të dhënave Scopus, që përfshin 5.8 milionë autorë në të gjitha disiplinat shkencore.

Historikisht, burrat kanë dominuar fushën e shkencës, me pabarazi të konsiderueshme në përfaqësim. Megjithatë, studimi zbuloi se hendeku gjinor po ngushtohet, megjithëse ngadalë. Në mesin e të gjithë autorëve, meshkujt janë akoma më shumë se femrat me 1.88 herë, por kjo shifër është ulur nga 3.93 herë për autorët e para 1992 në 1.36 herë për autorët e pas vitit 2011.

Interesant është fakti se analiza u fokusua edhe tek autorët më të cituar, të cilët përfaqësojnë zërat më me ndikim në fushat e tyre përkatëse. Në mesin e këtij grupi ekskluziv, meshkujt vazhdojnë të tejkalojnë femrat me 3.21 herë, një rënie nga 6.41 herë për autorët e vjetër në 2.28 herë për ata që filluan të botonin pas vitit 2011.

Gjetjet theksojnë më tej heterogjenitetin midis disiplinave shkencore, me nivele të ndryshme të përfaqësimit gjinor midis autorëve më të cituar. Në fakt, vetëm 18% e nënfushave shkencore brenda grupit më të ri të autorëve demonstruan përfaqësim të barabartë ose më të madh të grave si autore të cituara më të larta.

Studimi shqyrtoi gjithashtu pabarazitë gjinore në vendet me të ardhura të larta kundrejt kombeve të tjera. Ndërsa pabarazitë gjinore u zvogëluan me kalimin e kohës në të dy grupet, vendet jashtë vendeve me të ardhura të larta treguan pak përmirësim për sa i përket pabarazive gjinore midis autorëve më të cituar.

Për më tepër, një ekzaminim më i afërt zbuloi se ndërsa gratë përbënin një pjesë të konsiderueshme të grupit më të ri të autorëve, përparimi i tyre drejt profesorit të plotë mbeti i rrallë. Kjo sugjeron nevojën për përmirësime në rrugët e promovimit për shkencëtarët e talentuar, pavarësisht nga gjinia.

Në përmbledhje, studimi ilustron progresin e bërë në reduktimin e pabarazive gjinore brenda autorësisë shkencore, por pranon se ka hapësirë ​​të konsiderueshme për përmirësim. Përpjekjet për të adresuar këto disbalanca duhet të vazhdojnë në mënyrë që të krijohet një komunitet shkencor më gjithëpërfshirës dhe i barabartë.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

Pyetje: Çfarë është baza e të dhënave Scopus?



Përgjigje: Baza e të dhënave Scopus është një depo gjithëpërfshirëse që përfshin punime nga fusha të ndryshme shkencore. Ai u përdor në studim për të vlerësuar përbërjen gjinore të autorëve.

Pyetje: Si u përcaktua identiteti gjinor për autorët në studim?



Përgjigje: Identiteti gjinor u caktua me siguri të lartë duke përdorur bazën e të dhënave Scopus, e cila ka të ngjarë të mbështetej në tregues të ndryshëm si emrat e autorëve dhe përkatësitë.

Pyetje: A kishte ndonjë dallim midis vendeve me të ardhura të larta dhe kombeve të tjera për sa i përket pabarazive gjinore?



Përgjigje: Studimi zbuloi se pabarazitë gjinore u ulën me kalimin e kohës si në vendet me të ardhura të larta ashtu edhe në vendet e tjera. Megjithatë, vendet e tjera treguan pak përmirësim për sa i përket pabarazive gjinore midis autorëve më të cituar.

Pyetje: Çfarë sugjeron studimi në lidhje me përparimin e grave shkencëtare?



Përgjigje: Studimi thekson se ndërsa gratë janë të përfaqësuara mirë në grupin më të ri të autorëve, përparimi i tyre drejt profesorit të plotë mbetet i rrallë. Kjo tregon nevojën për përmirësim në rrugët e promovimit për shkencëtarët e talentuar, pavarësisht nga gjinia.