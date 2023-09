Ndikimi i Zhurmës Urbane në Majmunët Tamarin Pied dhe komunikimi i tyre

By

Një studim i fundit i kryer nga studiues nga Universidade Federal do Amazonas dhe Anglia Ruskin University (ARU) ka zbuluar se si majmunët tamarin të rrezikuar në mënyrë kritike i përshtatin teknikat e tyre të komunikimit në përgjigje të ndotjes akustike të shkaktuar nga njeriu. Këta majmunë, vendas në një zonë të vogël në Brazilin qendror, mbështeten kryesisht në thirrjet vokale dhe shenjat e aromës për të komunikuar, por tani përballen me sfidën e përshtatjes me mjediset urbane.

Ekipi hulumtues kreu vëzhgime në nëntë grupe tamarinash të egra, duke ndjekur sjelljen e tyre për një periudhë prej 10 ditësh. Burimi kryesor i zhurmës së krijuar nga njeriu në habitatin e tyre ishte trafiku rrugor, por zhurmat nga avionët, vizitorët e parkut dhe operacionet ushtarake gjithashtu kontribuan në nivelet e përgjithshme të zhurmës.

Studimi zbuloi një lidhje midis rritjes së zhurmës urbane dhe frekuencës së shenjave të aromës tek majmunët. Ndërsa komunikimi i tyre vokal pengohet nga zhurma, majmunët po mbështeten më shumë në shenjat e aromës për të përcjellë mesazhe.

Tamarinat e pista përdorin shenja të ndryshme aromatike për qëllime të ndryshme, duke përfshirë informacionin territorial dhe riprodhues. Ky përshtatje evolucionare i lejon ata të komunikojnë për një periudhë të gjatë. Megjithatë, mund të mos jetë aq efektive sa thirrjet zanore, veçanërisht pasi habitati i tyre bëhet i fragmentuar për shkak të urbanizimit.

Dr. Jacob Dunn, një profesor i asociuar në Biologjinë Evolucionare në ARU, theksoi se aktivitetet njerëzore kanë ndryshuar ndjeshëm peizazhet akustike të cilave u përshtatën fillimisht shumë specie. Rritja e shënjimit të aromës midis tamarinave të pista mendohet të jetë një përshtatje fleksibël ndaj këtyre ndryshimeve në mjedisin e tyre.

Ky hulumtim hedh dritë mbi ndryshimet e sjelljes së kafshëve në mjediset urbane dhe nxjerr në pah sfidat e mundshme me të cilat përballen speciet e rrezikuara në mënyrë kritike si tamarina e pijshëm. Studime të mëtejshme janë të nevojshme për të kuptuar se si zhurma urbane ndikon në aspekte të tjera të sjelljes së tyre dhe mbijetesës së përgjithshme.

