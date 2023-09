Një ilaç i ri i mundshëm i Alzheimerit redukton inflamacionin e trurit dhe përmirëson kujtesën

By

Studiuesit nga Instituti Picower për Mësimin dhe Kujtesën në MIT kanë bërë përparim të rëndësishëm në trajtimin e sëmundjes së Alzheimerit duke zhvilluar një ilaç që redukton inflamacionin në tru dhe përmirëson kujtesën. Ilaçi, i quajtur A11, synon një faktor transkriptimi gjenetik të quajtur PU.1, i cili është përgjegjës për mbishprehjen e gjeneve inflamatore në qelizat imune të trurit gjatë sëmundjes së Alzheimerit. A11 shtyp aktivitetin e PU.1 duke rekrutuar proteina që shtypin shprehjen e këtyre gjeneve inflamatore.

Inflamacioni është një komponent kryesor i patologjisë së sëmundjes Alzheimer dhe gjetja e trajtimeve efektive ka rezultuar e vështirë. Nëpërmjet testeve paraklinike në kulturat e qelizave njerëzore dhe modelet e miut të Alzheimerit, studiuesit zbuluan se A11 redukton inflamacionin në qelizat njerëzore të ngjashme me mikroglinë dhe modelet e shumta të miut të sëmundjes Alzheimer. Gjithashtu përmirëson ndjeshëm njohjen tek minjtë.

Studiuesit krahasuan shprehjen e gjeneve në mostrat e trurit pas vdekjes nga pacientët me Alzheimer dhe kontrollet jo-Alzheimer. Ata zbuluan se Alzheimer rezulton në ndryshime të mëdha në shprehjen e gjenit mikroglial dhe një rritje në lidhjen e PU.1 me objektivat e gjenit inflamator është një pjesë e rëndësishme e këtyre ndryshimeve. Ulja e aktivitetit të PU.1 në një model të miut me inflamacion të reduktuar dhe neurodegjenerim të Alzheimerit.

Ekipi ekzaminoi mbi 58,000 molekula të vogla për të gjetur komponime që mund të zvogëlojnë inflamacionin dhe gjenet e lidhura me Alzheimer të rregulluara nga PU.1. A11 ishte më i fuqishmi në mesin e gjashtë kandidatëve përfundimtarë. Në eksperimentet e kryera në qelizat njerëzore të ngjashme me mikroglinë, A11 uli shprehjen dhe sekretimin e citokinave inflamatore dhe parandaloi që mikroglia të reagonte ndaj shenjave inflamatore.

Nevojiten kërkime të mëtejshme për të zhvilluar dhe testuar A11 si një trajtim për sëmundjen e Alzheimerit. Ky ilaç premtues mund të kontribuojë në zhvillimin e terapive më efektive për këtë çrregullim neurodegjenerativ shkatërrues.

Burimet:

– Përkufizimi i sëmundjes së Alzheimerit: Sëmundja e Alzheimerit është një sëmundje që sulmon trurin, duke shkaktuar një rënie të aftësisë mendore që përkeqësohet me kalimin e kohës. Është forma më e zakonshme e demencës dhe përbën 60 deri në 80 për qind të rasteve të demencës. Nuk ka kurë aktuale për sëmundjen e Alzheimerit, por ka medikamente që mund të ndihmojnë në lehtësimin e simptomave.

– Përkufizimi i MIT: MIT është një akronim për Institutin e Teknologjisë në Massachusetts. Është një universitet prestigjioz privat kërkimor në Kembrixh, Massachusetts, i themeluar në vitin 1861. Ai është i organizuar në pesë shkolla: arkitekturë, inxhinieri, shkenca humane, arte dhe shkenca sociale, menaxhim dhe shkencë. Ndikimi i MIT përfshin shumë përparime shkencore dhe përparime teknologjike. Misioni i saj është të kërkojë njohuri themelore për natyrën dhe sjelljen e sistemeve të gjalla dhe zbatimin e kësaj njohurie për të përmirësuar shëndetin, zgjatur jetën dhe reduktimin e sëmundjeve dhe paaftësisë.

– Përkufizimi i Institutit Kombëtar të Shëndetit: Instituti Kombëtar i Shëndetit (NIH) është agjencia kryesore e qeverisë së Shteteve të Bashkuara përgjegjëse për kërkimin biomjekësor dhe të shëndetit publik. Ai kryen kërkimet e veta shkencore përmes Programit të tij të Kërkimit Intramural (IRP) dhe siguron fonde të mëdha kërkimore biomjekësore për objektet kërkimore jo-NIH përmes Programit të tij të Kërkimit Ekstramural. Misioni i saj është të kërkojë njohuri themelore për natyrën dhe sjelljen e sistemeve të gjalla dhe zbatimin e kësaj njohurie për të përmirësuar shëndetin, zgjatur jetën dhe reduktimin e sëmundjeve dhe paaftësisë.