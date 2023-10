Hëna: Një destinacion premtues për kërkimin e radioastronomisë

Astronomët kanë qenë prej kohësh të etur për të studiuar "Epokat e Errëta" të Universit, një periudhë që filloi afërsisht 380,000 vjet pas Big Bengut. Gjatë kësaj kohe, Universi ishte i mbushur me hidrogjen neutral, blloqet e ndërtimit të yjeve dhe galaktikave të para. Yjet e parë u formuan përfundimisht në galaktika dhe rrezatimi i tyre jonizoi hidrogjenin neutral, duke çuar në periudhën e njohur si Agimi Kozmik ose Epoka e Reionizimit.

Fatkeqësisht, studimi i kësaj periudhe ka qenë sfidues për shkak të burimeve të kufizuara të dritës. Të vetmet burime të dukshme të dritës nga kjo kohë janë rrezatimi relikt nga Big Bengu (Sfondi kozmik i mikrovalës) dhe fotonet e lëshuara si hidrogjen neutral i formuar. Megjithatë, këto sinjale janë të vështira për t'u vëzhguar nga Toka për shkak të ndërhyrjeve atmosferike dhe ndërhyrjeve radio të shkaktuara nga burimet tokësore.

Për të kapërcyer këto pengesa, studiuesit po i drejtohen Hënës si një vend potencial për kërkime radioastronomike. Hëna ofron një mjedis "radio të qetë" në anën e saj të largët, pa ndërhyrje nga Toka. Ky mjedis unik do të lejonte antenat e ndjeshme të radios të zbulojnë rrezatimin nga Epoka e Errët dhe të bëjnë vëzhgime në një gamë frekuencash kurrë më parë të mundshme.

Një projekt udhërrëfyes i njohur si Eksperimenti Elektromagnetik i Sipërfaqes Hënore-Nata (LuSEE-Night), i planifikuar të nisë deri në vitin 2025, synon të testojë fizibilitetin e radioastronomisë në Hënë. LuSEE-Night është një bashkëpunim midis NASA-s dhe Departamentit të Energjisë, me partnerë nga Laboratori Kombëtar Lawrence Berkeley, Laboratori Kombëtar Brookhaven, UC Berkeley dhe Universiteti i Minesotës.

Eksperimenti do të përfshijë antena që janë gjashtë metra në gjatësi dhe do të mbështeten në një satelit rele për transmetimin e të dhënave, pasi komunikimi i drejtpërdrejtë nuk është i mundur nga ana e largët e Hënës. Dallimet ekstreme të temperaturës midis ditës dhe natës në rajonin polar jugor të Hënës, duke arritur deri në 120 °C (250 °F) gjatë ditës dhe deri në -173 °C (-280 °F) gjatë natës, paraqesin sfida shtesë. për misionin.

Nëse janë të suksesshëm, vëzhguesit e radios hënore mund të revolucionarizojnë të kuptuarit tonë për Universin e hershëm dhe të hapin mundësi të reja për kërkimin shkencor. Këta observatorë do të ofronin një mundësi unike për të studiuar epokën e errët dhe për të gjurmuar evolucionin e strukturave kozmike që nga fillimi i kohës.

Burimet:

– Hëna do të jetë një destinacion popullor për programet hapësinore në mbarë botën në vitet e ardhshme.

– Misioni Artemis III do të zbarkojë astronautët e parë në sipërfaqen hënore deri në vitin 2025.

– Agjencitë e shumta hapësinore do të dërgojnë astronautë në Hënë si pjesë e Marrëveshjes Artemis.

– Objektet hënore do të mundësojnë kërkime shkencore të pamundura në Tokë apo në orbitën e Tokës.

– Radioastronomia në anën e largët të Hënës do të ishte pa ndërhyrje tokësore.

– Projekti LuSEE-Night synon të vëzhgojë rrezatimin nga epoka e errët në Hënë.

– Mjedisi i Hënës paraqet sfida për observatorët e radios hënore.

– Observatorët e suksesshëm të radios hënore mund të revolucionarizojnë të kuptuarit tonë për Universin e hershëm.