Një ligj i ri universal i natyrës: Evolucioni zbatohet për të gjitha sistemet komplekse

Një ekip shkencëtarësh dhe filozofësh ka prezantuar një koncept novator që ata e quajnë "një ligj i munguar i natyrës". Ata argumentojnë se evolucioni nuk është i kufizuar në jetën biologjike, por është një proces themelor që zbatohet për të gjitha sistemet komplekse në univers, nga trupat qiellorë te strukturat atomike. Ekipi propozon "Ligjin e Rritjes së Informacionit Funksional", i cili thotë se çdo sistem, i gjallë apo jo i gjallë, do të evoluojë nëse konfigurime të ndryshme i nënshtrohen përzgjedhjes bazuar në funksionalitetin.

Studiuesit identifikojnë tre karakteristika përcaktuese të sistemeve në zhvillim: shumëllojshmëria e komponentëve, shumëllojshmëria e rregullimeve dhe përzgjedhja për funksion. Ata sugjerojnë se këto karakteristika janë të përbashkëta për sistemet komplekse në zhvillim në fusha të ndryshme.

Çelësi i këtij ligji universal të natyrës qëndron në konceptin e "përzgjedhjes për funksion". Studiuesit zgjerojnë teorinë e Darvinit për përzgjedhjen natyrore, duke e kategorizuar funksionin në tre lloje të dallueshme: stabilitet, qëndrueshmëri dinamike dhe risi. Funksioni nuk kufizohet më në tiparet e mbijetesës, por përfshin atribute që kontribuojnë në ekzistencën e vazhdueshme, diversifikimin dhe kompleksitetin e një sistemi.

Studimi ilustron këtë teori me shembuj nga kontekstet biologjike dhe jobiologjike. Ai nënvizon udhëtimin evolucionar të jetës në Tokë, nga shfaqja e fotosintezës deri te zhvillimi i sjelljeve komplekse. Megjithatë, koncepti i evolucionit shtrihet përtej jetës organike. Mbretëria minerale, për shembull, shfaq rrugën e saj evolucionare, ku konfigurimet e thjeshta të mineraleve kanë shkaktuar konfigurime gjithnjë e më komplekse me kalimin e kohës.

Për më tepër, vetë yjet përfaqësojnë një mrekulli evolucionare duke farkëtuar elementë më të rëndë, duke kontribuar në diversitetin dhe kompleksitetin kimik të universit.

Hulumtimi thekson se evolucioni darvinian është një rast i veçantë brenda këtij fenomeni më të gjerë natyror. Ai sugjeron që parimet që drejtojnë diversitetin e jetës në Tokë zbatohen edhe për sistemet e pajetë.

Ky studim, i botuar në Proceedings of the National Academy of Sciences, është një përpjekje bashkëpunuese që përfshin shkencëtarë nga disiplina të ndryshme. Duke njohur tendencën universale të sistemeve komplekse për të gjeneruar risi, stabilitet dhe qëndrueshmëri dinamike, ky kërkim ripërcakton të kuptuarit tonë të evolucionit si një karakteristikë e qenësishme e universit tonë gjithnjë në zhvillim.

