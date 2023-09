Studimi i ri tregon zgjidhje të mundshme për infektimin me mikrobe në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës

By

Një studim i fundit i kryer në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës (ISS) ka zbuluar një zgjidhje të mundshme për problemin e vazhdueshëm të infektimit mikrobik. Mikrobet, të cilat transportohen nga astronautët dhe ngarkesat në ISS, mund të formojnë strofulla letargji të njohura si biofilma. Këto biofilma përbëjnë një kërcënim për shëndetin e astronautëve dhe mund të dëmtojnë pajisjet në stacion. Megjithatë, një trajtim që përfshin një lubrifikant me bazë silikoni ka treguar rezultate premtuese në parandalimin e formimit të biofilmit.

Biofilmat janë matrica komplekse qelizash të prodhuara nga mikrobet, dhe ato mund të gjenden në sipërfaqe të ndryshme të ISS, duke përfshirë kostumet hapësinore dhe sistemet e ujit. Ndërsa disa mikrobe janë të padëmshme apo edhe të dobishme, ato të dëmshme mund të shmangin sistemin mbrojtës të trupit dhe të shkaktojnë dëmtim të indeve. Këto mikrobe të dëmshme mbrohen nga biofilmat që krijojnë, duke i lejuar ata të qëndrojnë të fjetur dhe të shmangin zbulimin.

Trajtimi me lubrifikant me bazë silikoni u testua për herë të parë në Tokë dhe u tregua efektiv në parandalimin e formimit të biofilmit. Në eksperimentin ISS, astronautët trajtuan materialet sipërfaqësore me lubrifikant dhe i ekspozuan ato ndaj një bakteri të quajtur Pseudomonas aeruginosa. Pas tre ditësh inkubimi në stacion, testet treguan se lubrifikuesi kishte penguar bakteret të grumbulloheshin në sipërfaqe.

Ky zbulim është veçanërisht i rëndësishëm për misionet hapësinore afatgjata në Hënë dhe Mars, ku marrja e pjesëve rezervë ose kthimi i menjëhershëm i ekuipazhit në Tokë nuk është i mundur. Gjetja e zgjidhjeve për të zbutur infektimin mikrobik është thelbësore për ruajtjen e shëndetit të astronautëve dhe sigurimin e funksionalitetit të pajisjeve.

Përveç aplikimeve të tij në hapësirë, ky hulumtim mund të ketë gjithashtu implikime për mbajtjen e pajisjeve mjekësore të pastra dhe reduktimin e korrozionit të shkaktuar nga mikrobet në industri si prodhimi i naftës dhe gazit. Parandalimi i formimit të biofilmit mund të ndihmojë në zbutjen e rreziqeve të dështimit të pajisjeve dhe derdhjeve të rrezikshme të naftës.

Ky studim u botua në revistën npj Microgravity më 16 gusht 2021.

Burimet:

– Përkufizimi i biofilmave: “Një biofilm është një shtresë mikroorganizmash, duke përfshirë bakteret, që ngjitet në një sipërfaqe dhe prodhon një matricë mbrojtëse të quajtur një substancë polimerike jashtëqelizore (EPS). (Burimi: Study.com)

– Përkufizimi i mikrobeve: “Mikrobet janë mikroorganizma, si bakteret, viruset, kërpudhat dhe protozoarët, që janë shumë të vegjël për t’u parë me sy të lirë”. (Burimi: News-Medical.net)