Kuptimi i riparimit të lizozomit: Zbulimi i lojtarëve kryesorë në parandalimin e plakjes

Plakja është një proces kompleks që prek organizmat në nivel qelizor. Ai ngre pyetje në lidhje me mekanizmat që u mundësojnë qelizave t'i mbijetojnë dëmtimeve të brendshme dhe të jashtme. Një strukturë thelbësore qelizore, lizozoma, është përgjegjëse për degradimin e komponentëve dhe patogjenëve të dëmtuar qelizor, si dhe për ruajtjen e stabilitetit brenda qelizave dhe indeve. Por a mund të riparohen lizozomet? Dhe nëse po, si?

Në një studim të fundit të publikuar në EMBO Reports, studiuesit nga Universiteti i Osakës dhe Universiteti Mjekësor Nara kanë hedhur dritë mbi mekanizmin e riparimit të lizozomeve të dëmtuara nga një proces i njohur si mikroautofagji. Për më tepër, ata kanë identifikuar dy rregullatorë kryesorë të këtij procesi riparimi.

Mikroautofagjia është një nga tre llojet kryesore të autofagjisë - një proces i rregulluar që zbërthen komponentët qelizor jofunksionalë ose të panevojshëm. Megjithëse mikroautofagjia mendohet të përfshihet në mbrojtjen kundër dëmtimit lizozomal, shumë detaje rreth këtij procesi mbeten të panjohura.

Për të zbuluar një rregullator të ri të përgjigjes së dëmtimit lizozomal, studiuesit gërmuan në rrugën Hippo - një rrugë sinjalizuese që kontrollon procese të ndryshme qelizore, duke përfshirë rritjen qelizore. Nëpërmjet hetimit të tyre, ata zbuluan se një proteinë e quajtur serine-threonine kinase 38 (STK38) është thelbësore për përgjigjen e dëmtimit lizozomal.

Eksplorimi i mëtejshëm zbuloi se STK38 bashkëpunon me kompleksin e klasifikimit endosomal të kërkuar për makineritë e transportit (ESCRT) - një lojtar tashmë i njohur në riparimin lizozomal. STK38 rekruton një proteinë të quajtur klasifikimi i proteinave vakuolare 4 (VPS4) në lizozomet e dëmtuara, e cila është thelbësore për çmontimin e makinerisë ESCRT gjatë procesit të riparimit. Studiuesit zbuluan gjithashtu se ky mekanizëm riparimi ndërmjetësohet nga mikroautofagjia.

Për më tepër, studimi identifikoi rëndësinë e lipidimit jo-kanonik të një nëngrupi të molekulave të proteinës 8 (ATG8) të lidhura me autofagjinë, të quajtura proteina të lidhura me receptorët e acidit gama-aminobutirik (GABARAPs) në procesin e riparimit. Lipidimi i referohet modifikimit të ATG8 me zgjatime lipidike dhe është një proces themelor në autofagji. Lipidimi jo-kanonik përfshin lipidimin e ATG8-ve në endolizozome me një membranë në vend të fagoforeve me dy membranë që zakonisht shihen në lipidimin kanonik.

Studiuesit demonstruan se GABARAP-et janë thelbësore për hapin fillestar të riparimit lizozomal, që përfshin rekrutimin e makinerisë ESCRT për lizozomet e dëmtuar.

Për më tepër, shterimi i STK38 dhe GABARAPs, rregullatorët e mikroautofagjisë, u tregua se rrit prevalencën e qelizave të plakura dhe shkurton jetëgjatësinë e organizmit model C. elegans. Këto gjetje nxjerrin në pah rolet e konservuara në mënyrë evolucionare të STK38 dhe GABARAP në ruajtjen e integritetit lizozomal, promovimin e funksionit të shëndetshëm qelizor dhe parandalimin e plakjes qelizore dhe plakjes së organizmit.

Ky kuptim gjithëpërfshirës i procesit të riparimit lizozomal hap mundësi të reja për promovimin e plakjes së shëndetshme dhe ofron njohuri të vlefshme për ndërhyrjet e mundshme terapeutike në sëmundjet e lidhura me moshën.

FAQ

Pyetje: Çfarë janë lizozomet?

Përgjigje: Lizozomet janë struktura qelizore përgjegjëse për zbërthimin dhe tretjen e komponentëve dhe patogjenëve qelizor të dëmtuar.

Pyetje: Çfarë është mikroautofagjia?

Përgjigje: Mikroautofagjia është një proces i rregulluar me anë të të cilit zbërthehen komponentët qelizorë jofunksionalë ose të panevojshëm.

Pyetje: Çfarë është STK38?

Përgjigje: STK38 është një proteinë që luan një rol vendimtar në riparimin e lizozomeve të dëmtuara dhe në rekrutimin e makinerive ESCRT.

Pyetje: Çfarë është makineria ESCRT?

Përgjigje: Kompleksi i klasifikimit endozomal që kërkohet për makineritë e transportit (ESCRT) është një kompleks proteinash i përfshirë në procese të ndryshme qelizore, duke përfshirë riparimin lizozomal.

Pyetje: Cila është rëndësia e GABARAP-eve?

Përgjigje: GABARAP-et janë një nëngrup i molekulave të proteinës 8 (ATG8) të lidhura me autofagjinë që janë thelbësore për rekrutimin fillestar të makinerisë ESCRT gjatë riparimit lizozomal.

Pyetje: Si ndikon riparimi lizozomal në plakje?

Përgjigje: Mosfunksionimi dhe dëmtimi lizozomal kanë qenë të lidhura me plakjen e përshpejtuar dhe një jetëgjatësi të shkurtuar. Kuptimi dhe promovimi i mekanizmave të riparimit lizozomal mund të kontribuojë në plakjen e shëndetshme dhe potencialisht të ndihmojë në trajtimin e sëmundjeve të lidhura me moshën.

Pyetje: Cili është organizmi model i përdorur në këtë studim?

Përgjigje: Studiuesit përdorën C. elegans, një organizëm i studiuar zakonisht në kërkimet biologjike, për të hetuar efektet e varfërimit të STK38 dhe GABARAP në plakjen dhe jetëgjatësinë qelizore.