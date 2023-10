Zbulimet e reja sfidojnë të kuptuarit konvencional të atmosferës së Venusit

Vitet e fundit, Venusi është shquar për atmosferën e saj të ashpër dhe jomikpritëse. Megjithatë, dy ekipe të veçanta shkencore kanë bërë zbulime novatore që mund të ndryshojnë perceptimin tonë për fenomenet atmosferike të këtij planeti fqinj.

Një ekip shkencëtarësh planetare propozoi një teori se ndezjet e ndritshme të vëzhguara në atmosferën e Venusit mund të shkaktohen nga meteorët. Kjo teori ka ngjallur kuriozitet rreth asaj që ndodh me të vërtetë në Venus dhe sfidon besimin konvencional se ndezjet lidhen me stuhitë e rrufesë.

Në vitin 2021, gjatë një fluturimi afër anës së Venusit gjatë natës, Sonda Diellore Parker zbuloi valë radio të njohura si "valë bilbil". Këto valë, të cilat ndryshojnë me shpejtësi frekuencën, u vunë re se po lëviznin poshtë drejt Venusit, në kundërshtim me atë që do të pritej nëse do të shkaktoheshin nga rrufeja.

Fizikantja e hapësirës Harriet George dhe ekipi i saj në Universitetin e Kolorados Boulder vëzhguan një karakteristikë interesante të këtyre valëve të bilbilit Venusian. Ata sugjerojnë që shqetësimet në fushat magnetike të dobëta të Venusit, në vend të vetëtimës, mund të jenë përgjegjëse për gjenerimin e këtyre valëve. Ndërsa linjat e fushës magnetike zhvendosen dhe rilidhen, sasi të konsiderueshme energjie çlirohen, duke gjeneruar potencialisht valët e vëzhguara të bilbilit.

Rilidhjet magnetike janë lidhur me fenomene të ndryshme në mjedise të tjera, të tilla si përshpejtimi i erës diellore dhe nxitja e aurorave në Tokë. Karakteristikat e këtyre rilidhjeve magnetike përputhen me aftësinë për të krijuar valë bilbil në Venus, sipas studiuesve.

Këto zbulime i shtojnë kompleksitetin të kuptuarit tonë të proceseve atmosferike të Venusit. Ndërsa nocioni i stuhive të vazhdueshme rrufe në Venus mund të vihet në dyshim, misteri që rrethon burimin dhe natyrën e valëve të saj bilbil është thelluar. Kjo ka zgjuar interesin e shkencëtarëve dhe astronomëve planetarë, të cilët janë të etur për të eksploruar më tej këtë fqinj qiellor.

