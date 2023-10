Ndikimi i anijes kozmike në atmosferën e sipërme të Tokës zbulohet nga shkencëtarët

Shkencëtarët kanë zbuluar se mbeturinat nga raketat dhe anijet kozmike të mbetura në atmosferën e sipërme të Tokës mund të kenë një ndikim të qëndrueshëm në klimë. Një studim i fundit i botuar në Proceedings of the National Academy of Sciences zbuloi sasi të konsiderueshme të aluminit dhe metaleve ekzotike në stratosferën e Tokës. Ekipi i studiuesve ishte në gjendje të identifikonte këto metale të rralla si me origjinë nga një anije kozmike që digjej gjatë rihyrjes. Ky zbulim ngre shqetësime se si industria hapësinore në zhvillim po ndikon në atmosferën e sipërme të Tokës.

Studimi përfshinte operimin e një avioni të posaçëm kërkimor të pajisur me një mjet të ndjeshëm për të mbledhur aerosolet në atmosferë. Të dhënat e mbledhura treguan se më shumë se 20 elementë, duke përfshirë litiumin, aluminin, bakrin dhe plumbin, ishin të pranishëm në raporte që përputheshin me ato të përdorura në anijen kozmike. Këto metale u gjetën në rreth 10% të grimcave të acidit sulfurik, të cilat janë thelbësore për mbrojtjen dhe mbrojtjen e shtresës së ozonit.

Numri në rritje i lëshimeve të raketave po kontribuon në akumulimin e këtyre grimcave metalike në stratosferë. Në vitin 2022, pati një rekord prej 180 lëshime raketash dhe ky numër pritet të rritet pasi industria hapësinore vazhdon të lëshojë më shumë satelitë dhe anije kozmike. Studiuesit theksuan nevojën për të kuptuar ndikimin e fluturimeve njerëzore në hapësirë ​​në planet, veçanërisht në shtresën e ozonit, e cila luan një rol vendimtar në thithjen e rrezatimit të dëmshëm nga Dielli.

Gjetjet e studimit nxjerrin në pah urgjencën e studimit dhe të kuptuarit të ndryshimeve që ndodhin në atmosferën e Tokës. Ndikimi i pushtimit njerëzor dhe aktiviteteve hapësinore mund të jetë më i rëndësishëm se sa ishte imagjinuar më parë. Është thelbësore t'i jepet përparësi kërkimeve në planetin tonë për të kuptuar më mirë dhe për të zbutur pasojat e mundshme të eksplorimit të hapësirës.

