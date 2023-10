Ndërtimi i shtëpive në Hënë: Plani i NASA-s për një nënndarje hënore dhe përtej

NASA po planifikon të kthehet në Hënë dhe këtë herë, do të jetë një qëndrim afatgjatë. Agjencia synon të ndërtojë shtëpi në Hënë deri në vitin 2040, jo vetëm për astronautët, por edhe për civilët e zakonshëm. Ky qëllim ambicioz varet nga përfundimi me sukses i një uljeje të re në Hënë.

Për ta arritur këtë, NASA planifikon të përdorë teknologjinë e printimit 3-D dhe një beton të specializuar hënor të bërë nga copëza shkëmbi, fragmente mineralesh dhe pluhur hënor. Agjencia do të dërgojë një printer 3-D në Hënë, i cili do të përdoret për të ndërtuar struktura shtresë pas shtrese duke përdorur betonin hënor. Kjo teknologji, e njohur si Project Olympus, përdor burimet e gjetura në planetë të tjerë në vend që të mbështetet në materiale nga Toka.

Partneriteti me institucionet akademike dhe drejtuesit e industrisë ka hapur mundësi të reja për NASA-n. Agjencia është më bashkëpunuese se kurrë më parë dhe kjo ka zgjeruar fushën e lojës për eksplorimin e hapësirës. Drejtoresha e maturimit të teknologjisë së NASA-s, Niki Werkheiser, beson se me njerëzit e duhur dhe aftësitë thelbësore në vend, qëllimi i strukturave hënore deri në vitin 2040 është i arritshëm.

Megjithatë, ka sfida për të kapërcyer. Një pengesë kryesore është pluhuri gërryes dhe toksik hënor, i cili paraqet rreziqe si për ndërtesat ashtu edhe për shëndetin e njeriut. Shkencëtarët e NASA-s kanë kryer teste në pluhurin e simuluar të hënës për të gjetur zgjidhje. Ideja e përdorimit të printimit 3-D për të ndërtuar shtëpi në Hënë u shfaq si një zgjidhje e mundshme. Nëse shtëpitë në Tokë mund të printohen 3-D duke përdorur dheun, atëherë pse të mos përdorni tokën hënore për të ndërtuar struktura në Hënë?

Kthimi i NASA-s në hënë, i njohur si programi Artemis, mban emrin e motrës binjake të Apollonit. Agjencia ka nisur tashmë misionin Artemis I, i cili rrethoi Hënën dhe u kthye i sigurt në Tokë. Artemis II, i planifikuar për në nëntor 2024, do të mbajë gruan e parë dhe personin e parë me ngjyrë në histori në një fluturim 10-ditor rreth hënës. Artemis III, i planifikuar për një vit më vonë, do të shohë njerëzit të zbresin në sipërfaqen hënore. Misione shtesë me ekuipazh janë planifikuar gjatë gjithë dekadës.

Ndërsa planet për shtëpitë në Hënë janë aktualisht në fazën e rindërtimit, arkitektët dhe kompanitë e teknologjisë së ndërtimit si ICON kanë konceptuar ide për habitatet hënore. ICON, në partneritet me NASA-n, synon të zhvillojë një sistem ndërtimi të bazuar në hapësirë, i cili mund të printojë çdo gjë, nga habitatet deri te platformat e uljes së raketave duke përdorur përzierjen e betonit në vend.

Si përfundim, plani i NASA-s për të ndërtuar shtëpi në Hënë deri në vitin 2040 është një objektiv ambicioz por i arritshëm. Me përparimet në teknologjinë e printimit 3-D dhe partneritetet me udhëheqës të industrisë si ICON, agjencia beson se një prani e qëndrueshme njerëzore në Hënë është e arritshme. Suksesi i kësaj përpjekjeje mund të hapë rrugën për përpjekjet e ardhshme të kolonizimit në Mars dhe më gjerë.

Burimet:

– The New York Times (artikulli burim)

– NASA