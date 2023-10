Zbulohet një oqean masiv nën koren e tokës

By

Shkencëtarët kanë bërë një zbulim novator - ekziston një oqean masiv i fshehur nën koren e Tokës. Uji, i cili ruhet në një shkëmb të njohur si 'ringwoodite', ndodhet 400 milje nën tokë. Ky zbulim ka çuar në realizimin se ka tre herë më shumë ujë nën sipërfaqe sesa në të gjithë oqeanet së bashku.

Uji ruhet në një gjendje unike të quajtur një gjendje e ngjashme me sfungjerin, e cila nuk është as e lëngshme, e ngurtë, as gaz, por një gjendje e katërt. Struktura kristalore e ringwooditit e lejon atë të tërheqë hidrogjen dhe të bllokojë ujin, duke e bërë atë të veprojë si një sfungjer.

Gjeofizikani Steve Jacobsen, pjesë e ekipit që qëndron pas zbulimit, deklaroi: "Unë mendoj se më në fund po shohim prova për një cikël uji të gjithë Tokës, i cili mund të ndihmojë në shpjegimin e sasisë së madhe të ujit të lëngshëm në sipërfaqen e planetit tonë të banueshëm".

Zbulimi u bë duke studiuar tërmetet dhe duke analizuar valët goditëse të marra nga sizmometrat. Prezenca e ujit në shkëmb u konfirmua përmes këtyre leximeve sizmike.

Ky zbulim ka implikime të rëndësishme për të kuptuarit tonë të ciklit të ujit të Tokës dhe sasisë së madhe të ujit në planetin tonë. Ai gjithashtu hedh dritë mbi misteret e fshehura nën koren e Tokës dhe nxjerr në pah mrekullinë e vazhdueshme të natyrës.

Përveç këtij zbulimi të jashtëzakonshëm, shkencëtarët kanë zbuluar gjithashtu një ekosistem krejtësisht të ri nën koren vullkanike me ndihmën e një roboti nënujor. Këto zbulime na kujtojnë se ka ende shumë për të mësuar rreth planetit tonë dhe sekreteve të tij të fshehura.

Burimet:

– Punim shkencor: 'Shkrirja e dehidrimit në majë të mantelit të poshtëm'

– Gjeofizikani Steve Jacobsen