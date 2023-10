Një kometë kriovolkanike kolosale po i afrohet tokës

Shkencëtarët kanë raportuar zbulimin e një komete kolosale tre herë më të madhe se mali Everest që po i afrohet me shpejtësi Tokës. Megjithatë, nuk ka nevojë për shqetësim pasi kometa nuk është në një kurs përplasjeje me planetin tonë. Në vend të kësaj, pritet të jetë e dukshme me sy të lirë kur të arrijë pikën e saj më të afërt me Tokën më 21 prill 2024.

Ky trup qiellor, i quajtur 12P/Pons-Brooks, klasifikohet si një kometë kriovolkanike. Këto lloj kometash kanë një bërthamë të fortë që përfshin një 18.6 milje (30 km) mbresëlënëse dhe përbëhen nga një përzierje akulli, pluhuri dhe gazi. Kur dielli ngroh kometën, presioni brenda bërthamës rritet, duke bërë që azoti dhe monoksidi i karbonit të shpërthejnë përmes çarjeve në shtresën e jashtme të kometës, duke krijuar fragmente akulli.

Pons-Brooks ka përjetuar një ngjarje shpërthyese dy herë brenda një harku kohor prej katër muajsh, duke i dhënë asaj një formë të veçantë si bri. Disa vëzhgues madje e kanë krahasuar pamjen e tij me Millennium Falcon nga ekskluziviteti i Star Wars. Për sa i përket madhësisë, kjo kometë është e krahasueshme me kometën e mirënjohur Halley, e cila për herë të fundit ishte e dukshme pa teleskop në vitin 1954. Pons-Brooks ka një orbitë të ngjashme diellore prej 71 vjetësh dhe për këtë arsye klasifikohet si një "kometë e tipit Halley". .

Ndërsa Pons-Brooks i afrohet pikës së saj më të afërt me Tokën në prill 2024, vëzhguesit e qiellit mund të presin me padurim shkëlqimin e tij maksimal më 2 qershor 2024. Pas këtij takimi të afërt, kometa do të vazhdojë udhëtimin e saj prapa në skajet e largëta të sistemit diellor. me rikthimin e ardhshëm të parashikuar në 2095.

Aktualisht, kometa ndodhet brenda konstelacionit Hercules, e dukshme në drejtimin Lindje-Veri-Lindje, afërsisht 36 gradë mbi horizont. Shpërthime të mëtejshme, potencialisht edhe më të rëndësishme, priten ndërsa kometa vazhdon udhëtimin e saj drejt Tokës.

Megjithëse Pons-Brooks është mbresëlënës, kometa vullkanike më e trazuar në lagjen tonë kozmike është 29P/Schwassmann-Wachmann. Kjo kometë gjigante, me përmasa 37 milje të gjerë (60 km), rrotullohet rreth diellit përtej Jupiterit me një shpejtësi mahnitëse prej 26,000 milje në orë. Besohet se shpërthen rreth 20 herë në vit dhe pati shpërthimin e tij më të fuqishëm në 12 vjet në dhjetor 2022, duke çuar afërsisht një milion ton kriomagmë në hapësirë.

Burimet:

– Artikulli burimor: “Një kometë kolosale, tre herë më e madhe se mali Everest, ka shpërthyer në hapësirë ​​dhe tani po shkon me shpejtësi drejt Tokës, raportojnë shkencëtarët. Megjithatë, nuk ka asnjë arsye për alarm: kometa nuk do të përplaset me ne. Në vend të kësaj, ajo pritet të jetë e dukshme me sy të lirë rreth pikës së saj më të afërt me Tokën më 21 prill 2024. (Nuk është dhënë URL)

– Përkufizime: Kometa kriovolkanike, 12P/Pons-Brooks, kometa e Halley (Nuk ofrohet URL)