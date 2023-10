Pamjet CCTV të sapo gjetura zbulojnë blic drite që i paraprin zhurmës së lartë në Melburn

By

Pamjet CCTV nga Melburni, verilindja e Australisë kanë kapur një blic të papritur drite të ndjekur nga një zhurmë e madhe, duke i lënë banorët në mëdyshje. Videoja, e marrë nga një banor në Doreen, tregon një ndezje të ndritshme drite dhe një tingull shpërthyes. Banorët e shqetësuar nga zonat e afërta, si Balwyn dhe Doncaster, shkuan në mediat sociale për të kërkuar përgjigje.

Edhe pse kishte spekulime të ndryshme, astronomi i Universitetit Kombëtar Australian Brad Tucker beson se fenomeni ka të ngjarë të jetë shkaktuar nga një meteorit që shpërbëhet. Ai shpjegon se kur një asteroid që udhëton shpejt hyn në atmosferën e Tokës, energjia e çliruar krijon një bum zanor, duke rezultuar në tingullin shpërthyes. Tucker gjithashtu thekson se nuk është e pazakontë që ngjarje të tilla të lokalizohen dhe të dëshmohen nga banorët në zona të veçanta.

Bazuar në madhësinë e blicit dhe shpërthimit, Tucker vlerëson se asteroidi është rreth 4 deri në 16 inç në gjerësi, afërsisht sa një top basketbolli. Fragmentet e asteroidit ose do të digjeshin me hyrjen në atmosferë ose do të kishin zbritur në Tokë.

Ndërsa shkencëtarët janë të aftë në zbulimin e asteroidëve më të mëdhenj se 100 metra, ata më të vegjël si incidenti i fundit mund të mbeten të pazbuluar deri pak para përplasjes. Tucker siguron se është shumë e pamundur që një asteroid i ngjashëm në madhësi me atë përgjegjës për zhdukjen e dinosaurëve të godasë Tokën. Megjithatë, asteroidët më të vegjël ende mund të lëshojnë sasi të konsiderueshme energjie.

Dëshmitarë, si Jason Busuttil nga Langwarrin, raportuan se panë meteorin që po shkonte drejt Dandenongs. Pamjet e CCTV kanë ofruar prova të vlefshme për shkencëtarët që studiojnë këto ngjarje qiellore.

