Marsi shkon MIA: Vallja e heshtur e bashkimit diellor

Publikuar më: Mar, 21 Nëntor 2023 04:17:23 PKT

Marsi, planeti ynë fqinj, është gati të zhduket nga pamja e Tokës, duke bërë që NASA të ndalojë përkohësisht misionet e saj në Planetin e Kuq. Ky fenomen, i njohur si lidhja diellore, ndodh kur Toka, Marsi dhe Dielli rreshtohen në një vijë të drejtë, duke penguar pamjen dhe duke ndërprerë sinjalet midis dy planetëve. Si rezultat, Marsi do të bëhet plotësisht i padukshëm për Tokën deri më 25 nëntor.

Gjatë lidhjes diellore, komunikimi midis roverëve, zbarkuesve dhe orbitëve të NASA-s në Mars dhe Tokë bëhet i pamundur. Rrotulla e zjarrtë e Diellit vepron si një pengesë, duke parandaluar transmetimin e sinjaleve. Dërgimi i udhëzimeve të reja ose përpjekja për të komunikuar gjatë kësaj periudhe është shumë e rrezikshme, pasi ndërhyrja nga grimcat e ngarkuara të emetuara nga Dielli mund të korruptojë mesazhet dhe potencialisht të rrezikojë anijen kozmike.

Për të zbutur rreziqet e mundshme, NASA ka marrë masa paraprake. Ata kanë përgatitur lista “për të bërë” që anija kozmike të ndjekë në mënyrë autonome gjatë periudhës së pauzës. Anija kozmike do të hyjë në autopilot, duke lejuar NASA-n të monitorojë gjendjen e tyre shëndetësore dhe të mbledhë të dhëna pavarësisht ndërprerjes së komunikimit.

Kjo nuk është hera e parë që NASA has në lidhje diellore. Me kalimin e viteve, ata janë bërë të aftë për të manovruar përmes këtij kërcimi astronomik. Megjithëse anija kozmike Mars do të dalë përkohësisht jashtë kontaktit, NASA mbetet e sigurt në aftësinë e saj për të trajtuar situatën dhe për të siguruar mirëqenien e misioneve të tyre.

Gjatë javëve të ardhshme, ekipet e misionit të NASA-s do të vazhdojnë të vëzhgojnë nga afër anijen kozmike dhe të dëgjojnë për çdo shenjë telashe. Roy Gladden, menaxher i Rrjetit Mars Relay në Laboratorin Jet Propulsion të NASA-s, shprehu angazhimin e tyre për të ruajtur mirëqenien e anijes kozmike dhe monitorimin e përparimit të tyre gjatë gjithë lidhjes.

Ndërsa Marsi mund të zhduket nga sytë tanë, eksplorimi shkencor i Planetit të Kuq vazhdon në prapaskenë. Misionet dhe zbulimet e NASA-s në Mars na kanë sjellë më afër zbulimit të mistereve të fqinjit tonë qiellor dhe avancimit të të kuptuarit tonë për universin.

FAQ

Pyetje: Çfarë është lidhja diellore?

Përgjigje: Lidhja diellore është një fenomen që ndodh kur Toka, Marsi dhe Dielli rreshtohen në një vijë të drejtë, duke bërë që të dy planetët të bëhen të padukshëm për njëri-tjetrin.

Pyetje: Pse lidhja diellore ndërpret komunikimin midis Tokës dhe Marsit?

Përgjigje: Rrotulla e zjarrtë e Diellit pengon pamjen dhe ndërhyn në sinjalet që dërgohen nga Toka dhe Marsi, duke e bërë të pamundur komunikimin.

Pyetje: Cilat janë rreziqet që lidhen me dërgimin e sinjaleve gjatë lidhjes diellore?

A: Sinjalet e dërguara gjatë lidhjes diellore mund të korruptohen nga grimcat e ngarkuara të emetuara nga Dielli, duke rrezikuar potencialisht anijen kozmike.

Pyetje: Si i zbut NASA rreziqet gjatë lidhjes diellore?

Përgjigje: NASA përgatit listat "për të bërë" që anija kozmike të ndjekë në mënyrë autonome gjatë periudhës së pauzës dhe monitoron gjendjen e tyre shëndetësore për të siguruar mirëqenien e tyre.

Pyetje: Sa do të zgjasë lidhja diellore?

Përgjigje: Lidhja diellore do të zgjasë deri më 25 nëntor, gjatë së cilës Marsi do të jetë i padukshëm nga Toka.