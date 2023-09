Astronauti i ESA-s Marcus Wandt u caktua në Misionin Axiom 3

By

Astronauti i projektit ESA Marcus Wandt nga Suedia është përzgjedhur për të udhëtuar në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës (ISS) në Axiom Mission 3 (Ax-3) në janar 2024. Misioni, i quajtur Muninn, mbështetet nga ESA dhe Agjencia Kombëtare Suedeze e Hapësirës ( SNSA). Marcus do të shërbejë si specialist misioni nën komandën e Michael López-Alegría, kryeastronauti i Axiom Space, duke përfaqësuar SHBA-në dhe Spanjën si shtetas të dyfishtë.

Misioni Ax-3 do të jetë misioni i parë komercial i fluturimit njerëzor në hapësirë ​​me një astronaut të sponsorizuar nga ESA. Kjo thekson mbështetjen e ESA-s për një gjeneratë të re eksploruesish të hapësirës që përdorin aksesin komercial në hapësirë ​​për të ushqyer ekonominë evropiane dhe për të avancuar njohuritë përtej Tokës.

Anëtarët e tjerë të ekuipazhit për misionin Ax-3 përfshijnë Walter Villadei, një kolonel dhe pilot i Forcave Ajrore Italiane, dhe Specialisti i Misionit Alper Gezeravci nga Turqia. Të tre anëtarët e ekuipazhit kanë përvojë të gjerë fluturimi dhe kanë shërbyer në forcat ajrore të vendit të tyre.

Përfshirja e ESA-s në këtë mision tregon përkushtimin e agjencisë për të mbështetur shtetet e saj anëtare dhe për të promovuar misione të shpejta dhe me kohëzgjatje të shkurtër që gjenerojnë shkencë të mirë, shtrirje, edukim dhe përfitime për jetën në Tokë. Misioni Ax-3 pritet të jetë transformues, duke i pozicionuar kombet evropiane si pionierë në industrinë në zhvillim të hapësirës tregtare.

Një raketë SpaceX Falcon 9 do të lëshojë Ax-3 në një anije kozmike SpaceX Crew Dragon nga Qendra Hapësinore Kennedy e NASA-s në Florida, SHBA. Pasi të lidhet me ISS, Marcus do të kalojë deri në 14 ditë duke kryer kërkime dhe aktivitete edukative të mikrogravitetit.

Marcus aktualisht po kalon një program rigoroz trajnimi në Evropë, SHBA, Kanada dhe Japoni për t'u përgatitur për misionin. Udhëtimi i tij mund të ndiqet në blogun Exploration të ESA, X dhe Instagram.

Burimi: ESA (European Space Agency) dhe Axiom Space