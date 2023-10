Modifikimi i sjelljes së dritës: Efektet e pseudogravitetit në kristalet fotonike

By

Studiuesit kanë bërë përparim të rëndësishëm në manipulimin e dritës sikur të ishte duke përjetuar efektet e gravitetit. Botuar në revistën Physical Review A më 28 shtator 2023, këto gjetje kanë implikime për optikën, kërkimin e materialeve dhe zhvillimin e komunikimeve 6G.

Teoria e relativitetit e Albert Ajnshtajnit ka vërtetuar prej kohësh se fushat gravitacionale mund të ndryshojnë rrugën e valëve elektromagnetike, duke përfshirë valët elektromagnetike të dritës dhe terahertz. Shkencëtarët kanë teorizuar se kristalet deformuese në zonën më të ulët të energjisë mund të imitojnë efektet e gravitetit, duke krijuar një fenomen të njohur si pseudograviteti.

Ekipi i studiuesve të udhëhequr nga profesori Kyoko Kitamura nga Shkolla e Diplomuar e Inxhinierisë në Universitetin Tohoku u nis për të hetuar nëse shtrembërimi i rrjetës në kristalet fotonike mund të gjeneronte këto efekte pseudograviteti. Kristalet fotonike posedojnë veti unike që u mundësojnë shkencëtarëve të manipulojnë dhe kontrollojnë sjelljen e dritës brenda kristaleve, duke vepruar si "kontrollues trafiku" për dritën.

Duke futur shtrembërimin e rrjetës, i cili përfaqëson një deformim progresiv të ndarjes së rregullt të elementeve brenda kristaleve fotonike, studiuesit ishin në gjendje të ndryshonin strukturën e brezit fotonik të kristaleve. Si rezultat, rrezet e dritës ndoqën trajektoret e lakuara brenda kristaleve, të ngjashme me shtegun e dritës që kalonte një objekt masiv astronomik si një vrimë e zezë.

Eksperimentet përdorën një kristal fotonik të shtrembëruar nga silikoni me një konstante të rrjetës primare prej 200 mikrometrash dhe valë terahertz. Devijimi i këtyre valëve u demonstrua me sukses, i ngjashëm me mënyrën se si graviteti përkul shtigjet e objekteve.

Profesori i asociuar Masayuki Fujita nga Universiteti i Osakës vuri në dukje se drejtimi i rrezeve në aeroplan të vëzhguar brenda intervalit terahertz mund të ketë aplikime në komunikimet 6G. Për më tepër, këto gjetje tregojnë se si kristalet fotonike mund të shfrytëzojnë efektet gravitacionale, duke hapur rrugën për përparime në fizikën e gravitonit.

Ky hulumtim hap mundësi të reja në fushën e kërkimit të optikës dhe materialeve, si dhe ofron përparime të mundshme në teknologjitë e komunikimit. Duke modifikuar dhe kontrolluar sjelljen e dritës duke përdorur shtrembërimin e rrjetës në kristalet fotonike, shkencëtarët mund të zbulojnë njohuri të mëtejshme mbi natyrën themelore të dritës dhe universit.

Journal Referenca:

Nanjyo, K., etj. (2023) Devijimi i valëve elektromagnetike nga pseudograviteti në kristalet fotonike të shtrembëruara. Rishikimi fizik A. doi:10.1103/PhysRevA.108.033522

Burimi: Universiteti Tohoku