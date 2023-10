Përgatitja për jetën në Hënë dhe Mars: Objektet Hapësinore Analoge

By

Një aspekt thelbësor i përgatitjes për kolonizimin njerëzor në Hënë ose Mars është praktika. Për të imituar kushtet e këtyre mjediseve jashtëtokësore, këtu në Tokë po ndërtohen 'hapësira' të njohura si objekte hapësinore analoge. Ndërsa përvoja mund të mos përsërisë plotësisht mungesën e peshës, këto objekte synojnë të simulojnë aspekte të ndryshme të destinacionit të synuar, qoftë Hëna, Marsi ose një stacion hapësinor.

Këto objekte hapësinore analoge shërbejnë për një qëllim të dyfishtë. Së pari, ata ofrojnë trajnime për astronautët, duke i ndihmuar ata të përshtaten me sfidat unike me të cilat do të përballen në hapësirë. Së dyti, ato ofrojnë një platformë për studiuesit për të studiuar sjelljet dhe ndryshimet fiziologjike të përjetuara nga individët që jetojnë në izolim të mbyllur në kushte armiqësore dhe të pakëndshme.

Studiuesit mbledhin mostra të pështymës, urinës, gjakut dhe fekaleve të astronautëve për të studiuar ndryshimet në mikrobiomën e tyre të zorrëve, nivelet e stresit dhe përgjigjet imune. Rreth 20 objekte hapësinore analoge ekzistojnë në mbarë botën, të vendosura në vende të shkreta që ngjajnë me peizazhet e planetëve të tjerë. Për shembull, një objekt i tillë shtrihet në 1,200 metra katrorë dhe ndodhet në një shkretëtirë malore në Hawaii në një lartësi prej 8,200 metrash, duke pasqyruar peizazhin marsian.

Për të rritur më tej autenticitetin, banorët në këto objekte hapësinore analoge komunikojnë nëpërmjet telefonave që sjellin një vonesë sinjali prej 20 minutash, të ngjashme me atë që do të përjetohej në hapësirën e jashtme. Përveç kësaj, ata konsumojnë ushqime të ngrira dhe madje kompostojnë mbeturinat e tyre, duke imituar sfidat e jetës në një planet tjetër.

Megjithatë, të jetosh në këto objekte mund të jetë sfiduese. Një artikull në Undark thekson rastin e një gruaje vullnetare e cila përjetoi vështirësi për t'u riintegruar në jetën e rregullt pasi kaloi tetë muaj në një strukturë analoge ruse. Kjo sugjeron që ndikimi psikologjik i izolimit dhe izolimit në këto mjedise të simuluara nuk duhet të nënvlerësohet.

Si përfundim, objektet hapësinore analoge luajnë një rol jetik në përgatitjen e njerëzve për jetën në Hënë ose Mars. Këto hapësira stërvitore jo vetëm që ndihmojnë astronautët të familjarizohen me kushtet unike që do të hasin, por gjithashtu ofrojnë njohuri të vlefshme për studiuesit se si trupi dhe mendja e njeriut përshtaten me mjediset ekstreme. Duke studiuar sjelljen, fiziologjinë dhe efektet psikologjike të të jetuarit në këto mjedise të simuluara, ne mund të përgatitemi më mirë për sfidat që na presin kur të dalim përtej Tokës.

Përkufizime:

– Objektet hapësinore analoge: Hapësirat në Tokë të krijuara për të simuluar kushtet e planetëve të tjerë ose mjediseve hapësinore.

– Mikrobioma e zorrëve: Komuniteti i mikroorganizmave që banojnë në traktin tretës që luajnë një rol vendimtar në tretje dhe shëndetin e përgjithshëm.

Burimet:

E zbehtë (nuk ofrohet URL)