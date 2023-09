Marrja e kontaktit: Hulumtuesit lidhin me sukses Nanoshirita Individualë të Grafenit

Studiuesit në Universitetin e Illinois Urbana-Champaign kanë zhvilluar një metodë për "lidhjen" e nanoshiritave të grafenit (GNRs), një klasë e materialeve njëdimensionale, të cilat mund të jenë të rëndësishme në shkallëzimin e pajisjeve mikroelektronike. Ekipi fabrikoi kontakte metalike në shkallë nanometërsh në GNR individuale duke përdorur një proces të bazuar në mikroskop të tunelit me skanim me shkrim të drejtpërdrejtë (STM). Kjo metodë lejon fabrikimin e saktë të kontakteve metalike me GNR specifike, duke nxitur funksionalitetin e pajisjes që kërkohet për funksionin e transistorit.

Grafeni, një shtresë e atomeve të karbonit me trashësi një atom, është konsideruar prej kohësh një material elektronik i mundshëm me shpejtësi të lartë me mundësinë e zëvendësimit të silikonit. Sidoqoftë, grafeni në vetvete nuk është një gjysmëpërçues. Për të nxitur vetitë gjysmëpërçuese në grafen, ai duhet të bëhet shumë i vogël ose të ndërtohet në forma specifike, të tilla si shirita. Në këtë studim, u sintetizuan GNR të sakta atomike dhe u krijuan me sukses kontaktet metalike.

Ekipi përdori një mikroskop tunelimi skanues për të skanuar sipërfaqen dhe për të identifikuar GNR-të. Pasi u gjet një GNR, studiuesit përdorën rreze elektronike në STM për të shkaktuar depozitimin e metaleve dhe për të krijuar telat. Kjo metodë e saktë e instalimeve elektrike lejoi prodhimin e kontrolluar të kontakteve metalike në GNR. Studiuesit zbuluan gjithashtu se karakteri elektronik i GNR-ve ndryshoi kur u aplikuan kontaktet metalike, duke demonstruar aftësinë për të modifikuar qëllimisht vetitë e tyre.

Një avantazh i kësaj teknike është se ajo kryhet në një mjedis me vakum ultra të lartë, duke siguruar që materiali të mbetet i lirë nga ndotësit atmosferikë që mund të degradojnë performancën e pajisjes. Hapi tjetër për ekipin hulumtues është krijimi i një tranzistor funksional duke përdorur GNR-të e fabrikuara dhe matja e karakteristikave të tij.

Ky zbulim në lidhjen e GNR-ve individuale hap mundësi të reja për zhvillimin e pajisjeve elektronike me shpejtësi të lartë dhe hap rrugën për përparime të mëtejshme në teknologjinë e bazuar në grafen.

Burimi: Universiteti i Illinois Grainger College of Engineering