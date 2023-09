Studiuesit zhvillojnë një metodë për të "lidhur" nanoshiritat e grafenit për mikroelektronikën

Studiuesit kanë bërë një përparim në zhvillimin e nanoshiritave të grafenit (GNRs), një klasë e materialeve njëdimensionale që tregojnë premtime për përdorim në pajisjet mikroelektronike. Ekipi përdori një proces të bazuar në mikroskopin e tunelit me skanim me shkrim të drejtpërdrejtë (STM) për të fabrikuar kontakte metalike në shkallë nanometër në GNR individuale, duke lejuar kontrollin e vetive të tyre elektronike.

Grafeni, një shtresë atomesh karboni me trashësi një atom, ka tërhequr vëmendjen si një material elektronik i mundshëm me shpejtësi të lartë. Megjithatë, mungesa e vetive gjysmëpërçuese të tij ka qenë një kufizim. Në këtë studim, u krijuan GNR me precizion atomik dhe u bënë me sukses kontaktet metalike, duke nxitur funksionalitetin e nevojshëm për funksionimin e transistorit.

Studiuesit përdorën një teknikë që përfshin një mikroskop tunelimi skanues për të skanuar sipërfaqen dhe për të identifikuar GNR-të e përshtatshme. Pasi u identifikua një GNR, depozitimi i metalit u shkaktua duke përdorur një rreze elektronike për të krijuar instalime elektrike. Kjo metodë e lidhjes së GNR-ve ishte më e saktë dhe më pak e pasigurt se metodat e mëparshme.

Një avantazh i kësaj metode është se ajo kryhet në një mjedis me vakum ultra të lartë, duke siguruar pastërtinë e materialit dhe duke parandaluar degradimin e performancës së pajisjes. Studiuesit zbuluan gjithashtu se duke vendosur kontakte metalike në GNR-të, vetitë elektronike të GNR-ve u ndryshuan. Ky "doping" i GNR-ve mund të arrihet duke depozituar lloje të ndryshme metalesh, duke siguruar një mënyrë për të rregulluar karakteristikat e GNR-ve pa pasur nevojë për reaksione kimike.

Hapi tjetër për studiuesit është krijimi i një transistori funksional duke përdorur këtë metodë dhe matja e karakteristikave të tij. Zhvillimi i një metode të saktë dhe të besueshme për krijimin e kontakteve metalike me GNR specifike na afron me realizimin e pajisjeve mikroelektronike që përdorin nanoshirita grafeni.

