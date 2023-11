Policia provinciale kërkon ndihmë pas vjedhjes me vlerë të lartë nga Local Hobby Store

By

Southern Georgia Bay OPP po i drejtohet publikut për ndihmë në zgjidhjen e një depërtimi të fundit në një dyqan të njohur me pakicë në Midland. Gjatë fundjavës, Event Horizon Hobbies në King Street ra viktimë e një vjedhjeje brenda natës, duke nxitur një përgjigje të menjëhershme nga autoritetet.

Sipas raportit të policisë, autorët arritën me sukses hyrjen në dyqan duke thyer derën e xhamit të përparmë rreth orës 2:30 të mëngjesit. Magic: The Gathering Game. Vlera e kartave të vjedhura është mbi 20,000 mijë dollarë.

Zbatimi i ligjit vendas inkurajon këdo që ka informacion përkatës në lidhje me krimin të dalë përpara. Individëve u kërkohet të kontaktojnë drejtpërdrejt me OPP në numrin (888) 310-1122 ose duke dërguar email në [email protected] Përndryshe, ata mund të kontaktojnë në mënyrë anonime me Crime Stoppers duke telefonuar (800) 222-TIPS (8477) ose duke dorëzuar informacionin e tyre në internet përmes dedikuar kanalet.

Vjedhja nga Event Horizon Hobbies jo vetëm që ka rezultuar në humbje të konsiderueshme financiare për dyqanin, por gjithashtu ka shkaktuar shqetësim brenda komunitetit lokal të lojërave. Magic: Të apasionuarit pas Gathering mbështeten në institucione me reputacion si Event Horizon Hobbies për të shijuar hobin e tyre dhe për t'u lidhur me lojtarët e tjerë. Incidenti shërben si një kujtesë për rëndësinë e vigjilencës dhe mbështetjes së komunitetit në parandalimin e aktivitetit kriminal.

FAQ:

Pyetje: Cilat janë kartat magjike?

Përgjigje: Kartat Magjike janë karta të koleksionueshme të përdorura në lojën e njohur të letrave tregtare të quajtur Magic: The Gathering. Këto karta përmbajnë karaktere, magji dhe aftësi të ndryshme që lojtarët mund t'i përdorin në mënyrë strategjike për të konkurruar kundër njëri-tjetrit.

Pyetje: Ku mund të jap informacion për krimin?

Përgjigje: Nëse keni ndonjë informacion që mund të ndihmojë hetimin, kontaktoni drejtpërdrejt me OPP-në në (888) 310-1122 ose dërgoni me email në [email protected] Përndryshe, ju gjithashtu mund të kontaktoni Crime Stoppers në mënyrë anonime duke telefonuar (800) 222- TIPS (8477) ose dërgimin e informacionit tuaj përmes platformës së tyre në internet.