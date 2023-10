Një teknikë imazherike më e shpejtë dhe më e thellë për trurin e miut të gjallë

Studiuesit në Qendrën FAS për Imazhe të Avancuara kanë zhvilluar një teknikë më të shpejtë dhe më efikase për imazhin e thellësive të trurit të gjallë të miut. Teknikat tradicionale të imazhit, të tilla si mikroskopi fluoreshent, kanë kufizime kur bëhet fjalë për imazhe thellë brenda indit për shkak të shpërndarjes së gjatësisë së valës. Megjithatë, shpikja e mikroskopisë me dy foton lejoi që gjatësi vale më të gjata të dritës të depërtonin më thellë në inde.

Ndërsa mikroskopi me dy fotone është efektiv, ai mund të ngacmojë vetëm një pikë në ind në të njëjtën kohë, duke rezultuar në një proces të ngadaltë dhe që kërkon kohë. Për të kapërcyer këtë kufizim, studiuesit zbatuan një teknikë të re të quajtur De-scattering with Excitation Patterning (DEEP). DEEP përfshin emocionimin e pikave të shumta në ind në të njëjtën kohë duke përdorur modele të eksitimit të koduar paraprakisht.

Duke përdorur modele të shumta ngacmimi dhe duke zbuluar imazhe të shumta, një algoritëm llogaritës përdoret për të rindërtuar një imazh me cilësi të lartë të indit. Rezultatet e marra nga DEEP janë të krahasueshme me ato të marra përmes mikroskopisë tradicionale me skanim me dy foton. Megjithatë, DEEP kërkon vetëm qindra imazhe, në vend të qindra mijërave që kërkohen për teknikat e skanimit të pikave.

Duke përdorur DEEP, studiuesit ishin në gjendje të imazhonin trurin e gjallë të miut deri në një thellësi prej 300 mikron. Kjo teknikë ka potencialin të përshpejtojë ndjeshëm procesin e imazhit dhe t'u sigurojë studiuesve imazhe më të detajuara dhe të sakta.

Burimi: Light: Science & Applications (DOI: 10.1038/s41377-023-01248-6)