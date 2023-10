Studiuesit konfirmojnë rrotullimin e vrimës së zezë supermasive të Galaxy M87

By

Studiuesit kanë konfirmuar rrotullimin e vrimës së zezë supermasive në zemër të galaktikës M87 duke vëzhguar lëkundjen në avionin e saj. Ky zbulim ofron prova të drejtpërdrejta se vrima e zezë po rrotullohet dhe shënon një përparim të rëndësishëm në studimet e vrimave të zeza.

Vrimat e zeza supermasive, të cilat janë miliarda herë më të rënda se Dielli, janë të vështira për t'u studiuar për shkak të gravitetit të tyre të pamasë. Megjithatë, studiuesit kanë spekuluar prej kohësh se një veti që mund të vërehet potencialisht është rrotullimi i një vrime të zezë. Deri më tani, nuk ka pasur vëzhgime të drejtpërdrejta të rrotullimit të vrimës së zezë.

Për të kërkuar prova të rrotullimit të vrimës së zezë, një ekip ndërkombëtar studiuesish analizuan mbi dy dekada të dhëna vëzhgimi për galaktikën M87. Kjo galaktikë, e vendosur 55 milionë vite dritë larg, përmban një vrimë të zezë supermasive që është 6.5 miliardë herë më e madhe se Dielli.

Duke studiuar avionin, i cili lëshon nga afër vrimës së zezë me afër shpejtësinë e dritës, studiuesit ishin në gjendje të vëzhgonin lëkundjen, ose precesionin, në drejtimin e saj. Ky precesion është shkaktuar nga ndërveprimet gravitacionale midis rrotullimit të vrimës së zezë dhe diskut të grumbullimit, i cili ushqen materien në vrimën e zezë.

Ekipi analizoi të dhënat nga më shumë se 20 radio teleskopë në të gjithë globin dhe zbuloi se drejtimi i avionit ndryshon me rreth 10 gradë me një periudhë precesioni prej 11 vjetësh, duke përputhur me simulimet teorike.

Ky zbulim novator ofron prova të drejtpërdrejta se vrima e zezë në M87 me të vërtetë po rrotullohet. Studiuesit janë të emocionuar nga ky zbulim domethënës, i cili u bë i mundur përmes vëzhgimeve të përbashkëta dhe analizave të plota.

Hulumtimi i mëtejshëm mbi rrotullimin e vrimave të zeza do të vazhdojë të thellojë kuptimin tonë për këto entitete misterioze kozmike.

Burimi:

– “Precessing jet grykë që lidhet me një vrimë të zezë rrotulluese në M87” nga Yuzhu Cui et al. (2023)