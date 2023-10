Të apasionuarit pas astronomisë parashikojnë eklipsin e pjesshëm hënor të tetorit 2023

Të apasionuarit pas qiellit në mbarë botën po presin me padurim eklipsin e ardhshëm të pjesshëm hënor të planifikuar për 28 tetor 2023. Pas një eklipsi hënor gjysëm të parë në fillim të vitit, kjo ngjarje qiellore premton të magjeps dhe të mahnisë vëzhguesit. Eklipset hënore i kanë magjepsur njerëzit me shekuj dhe ato vazhdojnë të kenë rëndësi shpirtërore në kultura të ndryshme.

Astronomët dhe shkencëtarët gjithashtu vëzhgojnë nga afër eklipset hënore për të fituar njohuri në sistemin Tokë-Hënë dhe për të kuptuar ndërveprimin midis sipërfaqes hënore dhe atmosferës së Tokës. Këto ngjarje ofrojnë një shfaqje unike dhe mahnitëse qiellore që pritet me padurim nga vëzhguesit e yjeve dhe entuziastët e astronomisë.

Eklipsi Hënor i Tetorit 2023 do të fillojë në orën 11:31 në Nju Delhi dhe do të përfundojë në orën 3:36 të mëngjesit të 29 tetorit. Gjatë kësaj kohe, një eklips i pjesshëm hënor do të ndodhë ndërsa hëna lëviz nëpër hijen e Tokës. Eklipsi do të jetë i dukshëm nga rajone të ndryshme, duke përfshirë Azinë, Rusinë, Afrikën, Amerikën, Evropën, Antarktidën dhe Oqeaninë.

Në Nju Delhi, vëzhguesit mund të dëshmojnë eklipsin në qiellin jugperëndimor. Në maksimum, hëna do të pozicionohet 62° mbi horizont. Në Indi, eklipsi maksimal pritet të ndodhë në orën 1:45 të mëngjesit, me rreth 12% të sipërfaqes hënore të zhytur në hije.

Për të përjetuar magjinë e një eklipsi të pjesshëm hënor, entuziastët e astronomisë thjesht duhet të dalin jashtë dhe të shikojnë qiellin. Ata do të jenë në gjendje të vëzhgojnë ndryshimet graduale në pamjen dhe ngjyrën e hënës gjatë gjithë eklipsit.

Eklipsi i Pjesshëm Hënor i Tetorit 2023 premton të jetë një ngjarje vërtet spektakolare, duke ofruar një mundësi unike për t'u mrekulluar me mrekullitë e universit tonë. Pavarësisht nëse jeni një vëzhgues me përvojë ose një entuziast i rastësishëm i qiellit, mos e humbisni mundësinë për të parë këtë shfaqje magjepsëse qiellore.

