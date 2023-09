Misioni Hënor i Chandrayaan-3 përfundon, Shpresat zvogëlohen për Rilindje

Misioni i Indisë Chandrayaan-3, i cili u ul në polin jugor të Hënës, ka të ngjarë të ketë humbur komunikimin për shkak të temperaturave ekstreme të natës hënore. Krahasimet me misionin Chang'e 4 të Kinës japin një dritë shprese për riaktivizimin, por shanset për ringjallje po pakësohen.

Chandrayaan-3 u bë me sukses anija e parë kozmike që u ul në rajonin e polit jugor të Hënës, një zonë kritike që përmban sasi të mëdha uji të ngrirë. Ky burim i vlefshëm është i rëndësishëm për misionet e ardhshme dhe bazat e mundshme hënore. Misioni arriti gjithashtu uljen e suksesshme të një roveri dhe një landeri pasi misioni i mëparshëm Chandrayaan-2 u ul me përplasje.

Përpjekjet për të komunikuar me landerin dhe roverin filluan me fillimin e ditës hënore, por deri më tani nuk ka pasur asnjë përgjigje. Të dy anijet kozmike mund të bllokohen përgjithmonë rreth 600 km nga poli jugor i Hënës.

Dizajni i Chandrayaan-3 dha shpresë se anija kozmike do të kthehej në jetë me rishfaqjen e dritës së diellit. Megjithatë, temperaturat ekstreme të natës hënore, të cilat mund të arrijnë deri në -250°C (-418°F), paraqesin sfida për tokëzuesin dhe roverin. Bateria e vogël e roverit ishte plotësisht e ngarkuar dhe të dy automjetet ishin programuar paraprakisht për t'u riaktivizuar kur ekzistonte një gjenerim i mjaftueshëm diellor.

Megjithatë, kryetari i ISRO, AS Kiran Kumar shprehu dyshime në lidhje me realizueshmërinë e misionit, pasi shumë komponentë mund të mos i kenë mbijetuar temperaturave të ashpra hënore. Transmetuesi i landerit është vendimtar për suksesin, pasi duhet të krijojë komunikim me ISRO. Edhe nëse sistemet e tjera janë ende funksionale, mungesa e një transmetuesi funksional do t'i bënte ato të parëndësishme.

Ndërsa ka një shpresë të zbehtë bazuar në misionin Chang'e 4 të Kinës, shanset për ringjalljen e Chandrayaan-3 po pakësohen shpejt. Nëse misioni ka përfunduar me të vërtetë, ai ende shënon një sukses të rëndësishëm për ISRO, pasi u ul në rajonin e polit jugor të Hënës.

Burimi: Universe Today