Pluhuri hënor mund të përdoret për ndërtimin e rrugëve dhe platformave të uljes në Hënë

Shkencëtarët kanë kryer eksperimente në Tokë për të eksploruar përdorimin e mundshëm të pluhurit hënor për ndërtimin e rrugëve dhe platformave të uljes në hënë. Pluhuri hënor përbëhet kryesisht nga shkëmbinj vullkanik pluhur të imët dhe pavarësisht pamjes së bardhë të hënës, toka e saj është në fakt gri e errët. Mungesa e proceseve të erozionit në hënë rezulton në grimca me tehe të mprehta në pluhurin hënor, duke paraqitur një rrezik për eksplorimin e hapësirës.

Për më tepër, pluhuri hënor mbart një ngarkesë elektrike, duke e bërë atë ngjitës dhe ngjitës. Kjo ngjitje mund të shkaktojë dëme në zbarkimet hënore, kostume hapësinore dhe madje edhe probleme të mundshme shëndetësore nëse thithet. Për të zbutur dëmet e shkaktuara nga pluhuri i hënës, është propozuar ideja e ndërtimit të rrugëve në sipërfaqen hënore duke përdorur burimet në dispozicion.

Në një studim të fundit, shkencëtarët eksperimentuan me një zëvendësues të tokës hënore të quajtur EAC-1A për të hetuar nëse rrezet e diellit të përqendruara mund të shkrinin pluhurin hënor në pllaka të forta shkëmbi. Ata simuluan dritën e përqendruar të diellit duke përdorur rreze lazer me forca dhe madhësi të ndryshme, duke prodhuar me sukses pllaka trekëndore me qendër të zbrazët. Këto pllaka mund të ndërlidhen për të krijuar sipërfaqe të forta për ndërtimin e rrugëve dhe platformave të uljes në hënë.

Hulumtimet e mëparshme kishin sugjeruar përdorimin e rrezeve intensive të diellit ose rrezeve lazer për shkrirjen e tokës hënore, por ky studim demonstroi prodhimin e blloqeve më të mëdha dhe përdorimin e rrezeve të fuqishme lazer. Për të gjeneruar një rreze aq të fuqishme në hënë, do të kërkohej një lente me diametër afërsisht 5.7 këmbë.

Eksperimentet e ardhshme do të vlerësojnë qëndrueshmërinë e këtyre pllakave ndaj shtytjes së raketës për të përcaktuar përshtatshmërinë e tyre për platformat e uljes. Studiuesit mund të kryejnë gjithashtu teste në kushte të simuluara hënore, duke përfshirë ato pa atmosferë dhe me gravitet të reduktuar, për të vërtetuar fizibilitetin e kësaj teknologjie përpara se ta zbatojnë atë në hënë.

Si përfundim, përdorimi i pluhurit hënor për ndërtimin e rrugëve dhe platformave të uljes në Hënë ka potencialin të reduktojë kostot dhe ta bëjë eksplorimin e hapësirës më të qëndrueshëm. Krijimi i suksesshëm i pllakave të ngurta shkëmbore duke përdorur dritën e përqendruar të diellit në këtë studim ofron një zgjidhje premtuese për ndërtimin hënor.

