Epoka e Hapësirës po lë shenjën e saj në atmosferën e Tokës

Një studim i fundit i publikuar në Proceedings of the National Academy of Sciences zbulon se Epoka e Hapësirës po ndikon në atmosferën e Tokës. Studiuesit kanë gjetur sasi të konsiderueshme të metaleve në aerosolet në atmosferë, me gjasë nga rritja e numrit të anijeve kozmike dhe satelitëve lëshime dhe kthime. Kjo prani e metalit po ndryshon kiminë atmosferike, duke ndikuar potencialisht në shtresën e ozonit dhe klimën.

I udhëhequr nga Dan Murphy nga Administrata Kombëtare e Oqeanit dhe Atmosferës, ekipi hulumtues zbuloi mbi 20 elementë në raporte që përputhen me ato të përdorura në lidhjet e anijeve kozmike. Ata vunë re se masa e disa metaleve, si litiumi, alumini, bakri dhe plumbi, nga rihyrja e anijes kozmike tejkalonte shumë përqendrimet e këtyre metaleve që gjenden në pluhurin natyror kozmik. Çuditërisht, pothuajse 10% e grimcave të mëdha të acidit sulfurik, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen dhe mbrojtjen e shtresës së ozonit, përmbanin alumin dhe metale të tjera të anijes kozmike.

Shkencëtarët vlerësojnë se deri në vitin 2030, deri në 50,000 satelitë të tjerë mund të arrijnë në orbitë. Kjo do të thotë se, në dekadat e ardhshme, deri në gjysma e grimcave të acidit sulfurik stratosferik mund të përmbajnë metale nga rihyrja. Efektet e kësaj në atmosferë, shtresën e ozonit dhe jetën në Tokë janë ende të panjohura.

Studimi i stratosferës është sfidues, pasi është një rajon ku njerëzit nuk jetojnë. Vetëm fluturimet më të larta hyjnë në këtë rajon për një periudhë të shkurtër kohe. Megjithatë, si pjesë e Programit të Shkencës Ajrore të NASA-s, shkencëtarët përdorin aeroplanë kërkimor për të mbledhur mostra të stratosferës. Instrumentet janë ngjitur në konin e hundës për të siguruar që ajri i mostrës të jetë i freskët dhe i patrazuar.

Stratosfera është një shtresë e qëndrueshme dhe në dukje e qetë e atmosferës. Është gjithashtu shtëpia e shtresës së ozonit, një komponent thelbësor për mbrojtjen e jetës në Tokë nga rrezatimi i dëmshëm ultravjollcë. Gjatë dekadave të fundit, shtresa e ozonit ka qenë nën kërcënim, por janë bërë përpjekje të koordinuara globale për ta riparuar dhe rimbushur atë.

Numri në rritje i nisjeve dhe kthimeve në hapësirë ​​është përgjegjës për futjen e më shumë metaleve në stratosferë. Ndërsa raketat lëshohen dhe satelitët vendosen, ata lënë pas një gjurmë grimcash metalike që kanë potencialin të ndikojnë në atmosferë në mënyra që shkencëtarët ende po përpiqen t'i kuptojnë.

Si përfundim, studimi nxjerr në pah nevojën për kërkime të mëtejshme për të përcaktuar pasojat e sakta të Epokës së Hapësirës në atmosferën e Tokës. Gjetjet sugjerojnë se prania në rritje e metaleve nga anijet kozmike dhe satelitët mund të ketë implikime për klimën, shtresën e ozonit dhe banueshmërinë e përgjithshme të planetit tonë.

