Origjina dhe rëndësia e çmimit Nobel

Çmimi Nobel, i krijuar nga Alfred Nobel, është një çmim prestigjioz që njeh individë që kanë dhënë kontribut të rëndësishëm në fusha të ndryshme për përmirësimin e njerëzimit. Alfred Nobel, i lindur në një familje inxhinierësh në Stokholm në 1833, ishte një kimist dhe inxhinier që u bë një prodhues armësh me ndikim. Pasuria e tij erdhi nga shpikjet e tij të shumta, duke përfshirë dinamitin, megjithëse kjo shpikje i dha atij titullin poshtërues "Tregtar i vdekjes".

Megjithatë, Nobeli dëshironte të linte një trashëgimi të qëndrueshme që do të kontribuonte në përparimin e shoqërisë. Në testamentin e tij të nënshkruar në 1895, ai përcaktoi se pasuria e tij e mbetur duhet të përdoret për të krijuar një fond që do të shpërndahej çdo vit si çmime. Interesi nga fondi do të ndahej në pesë pjesë të barabarta dhe do t'u jepej individëve që bënin zbulime ose arritje të rëndësishme në fushën e fizikës, kimisë, fiziologjisë ose mjekësisë, letërsisë dhe paqes. Në vitin 1968, çmimi Nobel në Ekonomi u shtua në listën e çmimeve.

Çmimet e para Nobel u dhanë në vitin 1901 dhe që atëherë, fushat e fizikës dhe kimisë kanë parë përparime të jashtëzakonshme. Fizika, e konsideruar si shkenca kryesore gjatë kohës së Nobelit, ka dëshmuar zbulime novatore, që çojnë në një të ardhme të drejtuar nga shkenca dhe teknologjia. Laureatë të shquar përfshijnë Albert Einstein, i cili u nderua me Çmimin Nobel në Fizikë në 1921 për teorinë e tij të relativitetit dhe dyshja babë-bir William Henry Bragg dhe Lawrence Bragg, të cilët morën çmimin në 1915 për punën e tyre në analizën e strukturës kristalore duke përdorur X -rrezet.

Kimia, fusha më e afërt me punën e vetë Nobelit, gjithashtu ka bërë përparime të rëndësishme, me 115 çmime Nobel të dhëna deri më tani. Kontribute të rëndësishme në kimi kanë përmirësuar të kuptuarit tonë për universin, materien dhe jetën. Frédéric Joliot dhe Irene Joliot-Curie, vajza e Marie Curie, u nderuan me çmimin në vitin 1935 për zbulimin e atomeve artificiale radioaktive. Në vitin 2019, John B Goodenough u bë laureati më i vjetër në kimi në moshën 97-vjeçare për kontributin e tij novator në zhvillimin e baterive litium-jon.

Çmimi Nobel vazhdon të jetë një njohje shumë e vlerësuar e arritjeve të jashtëzakonshme në fusha të ndryshme. Ai shërben si një dëshmi e fuqisë së dijes, shkencës dhe humanizmit në përparimin e shoqërisë dhe përfitimin e njerëzimit në tërësi.

