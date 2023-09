Superhëna e fundit e vitit 2023: Një ngjarje spektakolare qiellore

By

Viti 2023 ka qenë një vit i jashtëzakonshëm për vëzhguesit e qiellit, duke ofruar një sërë ngjarjesh qiellore të lë pa frymë. Nga një superhënë e rrallë e dyfishtë në një shi të mrekullueshëm meteorësh Perseid, entuziastët e shikimit të yjeve janë trajtuar me një ekstravagancë vizuale. Tani, përgatituni për finalen e madhe pasi superhëna e fundit e vitit 2023 zbukuron qiellin të enjten, 28 shtator dhe të premten, 29 shtator.

Superhënat, të karakterizuara nga afërsia e tyre me Tokën, ndodhin kur hëna është në ose afër perigjeut, pikën e saj më të afërt me planetin tonë. Në perigje totale, hëna është afërsisht 225,804 milje (363,396 km) larg nga Toka. Gjatë një superhëne, hëna e plotë duket një e treta më e shndritshme dhe deri në 14 për qind më e madhe se zakonisht, duke rrezatuar një shkëlqim magjepsës gjatë gjithë qiellit të natës.

Kjo superhëna e fundit, e njohur si 'Hëna e Korrjes' në hemisferën veriore, përkon me ekuinoksin e shtatorit. Në kohët e lashta, kur të korrat korreshin me dorë, hëna e korrjes siguronte dritë shtesë të ditës për të përfunduar korrjen përpara dimrit. Shkëlqimi i saj ndihmoi në ndriçimin e mbrëmjes pasi dielli kishte perënduar, duke zgjatur orët e çmuara të punës.

Superhëna do të arrijë kulmin e shkëlqimit të saj në 09:57 UTC (ose 05:57 EST) të premten, më 29 shtator. Për vëzhguesit në hemisferën perëndimore, koha më e mirë e shikimit do të jetë në orët e para të mëngjesit të së premtes përpara se hëna të perëndojë në perendimi. Në hemisferën lindore, mbrëmja e së premtes do të ofrojë mundësinë ideale për të parë lindjen e hënës.

Për të vlerësuar plotësisht shkëlqimin e superhënës, këshillohet të gjeni një vend me ndotje minimale nga drita dhe qiell të pastër. Iluzioni optik që ndodh kur hëna është afër horizontit gjatë ngritjes ose perëndimit të saj krijon një efekt vizual mahnitës, duke e bërë atë të duket më e madhe në krahasim me objektet përreth.

Ndërsa viti 2023 mban një varg të jashtëzakonshëm superhënash, viti i ardhshëm do të ofrojë vetëm dy mundësi për të dëshmuar këto fenomene magjepsëse qiellore – një më 18 shtator dhe një tjetër më 17 tetor. Prandaj, kapni superhënën e fundit të kësaj jave dhe zhytuni në spektaklin mahnitës e shokut tonë qiellor.

