SpaceX do të përpiqet të thyejë rekord fluturimin e 17-të me Falcon 9 Booster

SpaceX është vendosur të shtyjë kufijtë e ripërdorimit përforcues me lëshimin e një rakete Falcon 9 duke përdorur një përforcues të fazës së parë që do të kryejë fluturimin e saj të 17-të. Misioni, i njohur si Starlink 6-17, është planifikuar të ngrihet nga pad 40 i Kepit Canaveral në orën 10:47 EDT.

Përforcuesi në fjalë, me numër serial 1060, do të hyjë në histori duke përfunduar fluturimin e tij të 17-të. SpaceX arriti një arritje të madhe në fillim të këtij viti kur certifikoi flotën e saj të përforcuesve të fazës së parë Falcon 9 për deri në 20 fluturime, dhe ky nisje do ta sjellë atë një hap më afër këtij qëllimi.

Fillimisht fluturoi në qershor 2020 për të vendosur satelitin GPS 3-3 për Forcën Hapësinore të SHBA-së, ky përforcues që atëherë është përdorur për misione të ndryshme, duke përfshirë Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34 dhe Transporter- 6 misione, si dhe dërgimi i 11 ngarkesave të Starlink.

Megjithatë, nisja po përballet me sfida të lidhura me motin. Meteorologët e Forcave Hapësinore po monitorojnë një front të motit pranë bregut hapësinor të Floridës, së bashku me një stuhi që shpërthen në det të hapur në Atlantik. Parashikimi parashikon një shans 60 për qind të motit të pranueshëm për nisje, me shqetësimin kryesor që është shkelja e rregullit të reve kumulus. Nëse nisja vonohet me një ditë, kushtet mund të përkeqësohen me vetëm 30 përqind shanse për mot të pranueshëm.

Ky mision do të shënojë gjithashtu lëshimin e 20-të të satelitëve V2 mini Starlink, të cilët ofrojnë përmasa më të mëdha dhe katër herë më shumë gjerësi bande në krahasim me versionet e mëparshme. Fillimisht, satelitët V2 Starlink me madhësi të plotë ishin menduar të lëshoheshin duke përdorur mjetin Starship të SpaceX. Sidoqoftë, debutimi i vonuar i Starship bëri që SpaceX të krijonte një version të kondensuar të satelitëve që do të lëshoheshin në Falcon 9.

Si përfundim, SpaceX është gati të bëjë histori duke tentuar një fluturim të 17-të rekord me përforcuesin e tij Falcon 9. Kjo arritje thekson angazhimin e kompanisë për ripërdorimin në eksplorimin e hapësirës dhe hedh bazat për misionet e ardhshme duke përdorur automjetin e saj Starship plotësisht të ripërdorshëm.

Përkufizime:

– Ripërdorimi i përforcuesit: Aftësia për të ripërdorur përforcuesin e fazës së parë të një rakete për lëshime të shumta.

– Falcon 9: Mjeti lëshues orbital me dy faza i SpaceX i aftë për të dërguar ngarkesa në orbitë.

– Starlink: plejada e internetit satelitore e SpaceX e krijuar për të ofruar mbulim global me brez të gjerë.

Burimet:

- [Artikulli burimor]