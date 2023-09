SpaceX vendos të lëshojë një grup tjetër satelitësh Starlink

SpaceX është planifikuar të lëshojë një grup tjetër satelitësh për shërbimin e tij të internetit Starlink nga Baza e Forcave Hapësinore Vandenberg në Kaliforni. Misioni, i njohur si Starlink Group 7-2, do të vendosë 21 satelitë të gjeneratës së dytë Starlink në orbitë. Këta satelitë janë një version i kondensuar i satelitëve Starlink V2 me madhësi të plotë që do të lëshohen në të ardhmen duke përdorur mjetin Starship.

Raketa Falcon 9 do të ngrihet nga Baza e Forcave Hapësinore Vandenberg dhe faza e parë do të ndahet pas afërsisht dy minuta e gjysmë. Përforcuesi, i caktuar B1071, më pas do të përpiqet të ulet në anijen drone të vendosur në brigjet e Baja California. Nëse është i suksesshëm, ai do të shënojë fluturimin e 11-të të përforcuesit dhe herën e tetë që ai u ul në anijen me dron.

Ndërkohë, faza e dytë do të përfundojë djegien e saj të parë për të arritur një orbitë fillestare parkimi. Pas një bregdeti 45-minutësh, ai do të kryejë një gjuajtje të dytë për të arritur në orbitën përfundimtare të synuar. Në T+1 orë, 2 minuta dhe 19 sekonda pas nisjes, 21 satelitët do të vendosen.

Sipas statistikave të Jonathan McDowell, një astronom në Qendrën e Astrofizikës Harvard-Smithsonian, ky lëshim do të sjellë numrin e përgjithshëm të satelitëve Starlink të lëshuar në 5,070. SpaceX raportoi më parë se kishte mbi 1.5 milionë abonentë Starlink dhe shërbimi është i disponueshëm në më shumë se 60 vende.

Nisja do të transmetohet drejtpërdrejt, duke u ofruar shikuesve një vend në rreshtin e parë për të dëshmuar një tjetër moment historik në përpjekjet e vazhdueshme të SpaceX për të zgjeruar shërbimin e tij të internetit Starlink dhe mbulimin global.

