Unazat e lashta të pemëve zbulojnë dëshmi të stuhisë më të fortë diellore ndonjëherë

Një studim i fundit i udhëhequr nga Edouard Bard nga Kolegji i Francës ka zbuluar prova të asaj që mund të jetë stuhia më e fuqishme e rrezatimit diellor të zbuluar ndonjëherë. Ekipi hulumtues analizoi nivelet e karbonit-14 në pishat e varrosura dhe verifikoi burimin duke përdorur izotopet e berilium-10 që gjenden në bërthamat e akullit të Grenlandës. Këto unaza pemësh ofrojnë një pasqyrë të vlefshme për sjelljen e Diellit në të kaluarën e largët.

Rritja e niveleve të karbonit-14 e zbuluar në pishat e varrosura sugjeron ekzistencën e një stuhie të paprecedentë rrezatimi diellor. Stuhitë e rrezatimit diellor shkaktohen nga ndezjet diellore dhe nxjerrjet e masës koronale. Prandaj, stuhia intensive e rrezatimit diellor tregon shfaqjen e ngjarjes më të fortë të motit hapësinor të dokumentuar deri më sot.

Përveç këtij zbulimi të rëndësishëm, studiuesit identifikuan gjithashtu një ngjarje tjetër në të dhënat e tyre të unazës së pemëve. Kjo ngjarje, edhe pse jo aq ekstreme sa thumba 14,300-vjeçare, zgjati përafërsisht 100 vjet nga 14,000 deri në 13,900 vjet më parë. Ekipi teorizon se kjo ngjarje përfaqëson një minimum ekstrem në aktivitetin diellor, i ngjashëm me minimumin Maunder të vërejtur në shekullin e 17-të.

Rritja e niveleve të karbonit-14 gjatë këtyre periudhave besohet të jetë rezultat i një fushe magnetike diellore më pak aktive, duke lejuar më shumë rreze kozmike galaktike me energji të lartë në sistemin diellor. Kur këto rreze kozmike ndërveprojnë me atmosferën e Tokës, ato shkaktojnë reagime të ngjashme me rrezet kozmike diellore.

Ky studim nxjerr në pah rëndësinë e përdorimit të të dhënave të unazave të pemëve në lidhje me bërthamat e akullit për të kuptuar më mirë aktivitetin diellor gjatë historisë. Edhe pse matjet e drejtpërdrejta instrumentale të aktivitetit diellor kanë qenë të disponueshme vetëm që nga shekulli i 17-të, unazat e pemëve dhe bërthamat e akullit ofrojnë një pasqyrë të vlefshme për sjelljen e Diellit në të kaluarën më të largët.

Burimet:

– Njoftimi për shtyp i Universitetit të Leeds

– Studim i drejtuar nga Edouard Bard nga Kolegji i Francës