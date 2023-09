Kim Kardashian kapërcen frikën e saj nga merimangat në setin e AHS: Delikate

Kim Kardashian, ylli dhe sipërmarrësja e realitetit televiziv, së fundmi u përball me frikën e saj ndërsa punonte në setin e filmit American Horror Story: Delicate. Në një fotosesion promovues për emisionin, Kardashian shihet duke pozuar me një tarantula masive në bust. Imazhi, i shpërndarë në rrjetet sociale, tërhoqi shpejt vëmendjen dhe ndezi biseda rreth përballjes me frikën.

Në mbishkrimin shoqërues të fotos, Kardashian pranoi: “Kam shumë frikë nga merimangat”. Ky rrëfim i sinqertë nga një personazh i famshëm me miliona ndjekës nxjerr në pah një frikë të përbashkët që ndajnë shumë njerëz.

Përballja me frikën nuk është një detyrë e lehtë dhe për Kardashian do të thoshte të përballej kokë më kokë me arachnofobinë e saj. Duke lejuar me dëshirë një tarantula të zvarritet mbi të, ajo demonstroi trimëri të pamasë dhe një gatishmëri për të shtyrë kufijtë e saj.

Ky imazh i zymtë është një kujtesë e fuqishme se frika mund të mposhtet me vendosmëri dhe gatishmëri për të dalë jashtë zonës së rehatisë. Ai shërben si një frymëzim për individët që luftojnë me frikën e tyre për t'u përballur me to.

Seti fotografik dhe ndershmëria e Kardashian për frikën e saj kanë ndezur biseda rreth natyrës së frikës dhe se si ajo mund t'i mbajë njerëzit prapa në fusha të ndryshme të jetës. Tejkalimi i frikës mund të çojë në rritje personale dhe një ndjenjë fuqizimi.

Në përgjithësi, lëvizja e guximshme e Kim Kardashian në xhirimet e AHS: Delicate shërben si një kujtesë se përballja me frikën është një akt i guximshëm që mund të frymëzojë të tjerët të përballen me frikën e tyre dhe t'i kapërcejnë ato.

Përkufizime:

– Tarantula: Një lloj merimange e madhe me qime, që shpesh i frikësohet njerëzve për shkak të pamjes së saj.

Burimet:

– Dailymail.com