Galaktikat aktive me zhvendosje të lartë të kuqe sfidojnë të kuptuarit ekzistues të vrimave të zeza supermasive

Në një studim të kohëve të fundit, astronomët kanë përdorur të dhëna nga Teleskopi Hapësinor James Webb (JWST) për të eksploruar marrëdhënien midis vrimave të zeza supermasive (SMBH) dhe galaktikave të tyre pritëse me zhvendosje të larta të kuqe. Këto SMBH të largëta, të universit të hershëm ofrojnë njohuri mbi formimin dhe rritjen e këtyre bishave kozmike.

Një nga pyetjet kryesore për të kuptuar SMBH-të është origjina e tyre. Astronomët janë ende duke debatuar nëse këto vrima të zeza formohen nga mbetjet me masë të vogël të yjeve masive ose nga kolapsi i vrimave të zeza më të rënda të kolapsit të drejtpërdrejtë. Zbulimi i një SMBH "mbimasiv" me JWST sugjeron mundësinë e një origjine të rëndë të farës, por nevojiten studime të mëtejshme të bazuara në popullatë për ta konfirmuar këtë.

Një enigmë tjetër është korrelacioni i ngushtë midis masës së SMBH dhe masës yjore të galaktikës pritëse. Ky korrelacion vërehet në sistemet e afërta, por studimi i tij me zhvendosje të lartë të kuqe ka qenë sfidues për shkak të shkëlqimit të SMBH-ve në rritje në krahasim me galaktikat e tyre pritëse. Megjithatë, me ndjeshmërinë e JWST, astronomët tani janë në gjendje ta studiojnë këtë marrëdhënie me zhvendosje të larta të kuqe.

Autorët e këtij studimi përpiluan një kampion prej 23 SMBH me zhvendosje të lartë të kuqe nga të dhënat e JWST. Çdo burim u zgjodh bazuar në praninë e një linje të gjerë Hα, që tregon praninë e një SMBH akretuese. Rezultatet treguan se marrëdhënia midis masës SMBH dhe masës galaktike në zhvendosje të larta të kuqe është dukshëm e ndryshme nga lidhja lokale.

E rëndësishmja, vrimat e zeza me zhvendosje të lartë të kuqe janë gjetur të jenë shumë më masive në krahasim me galaktikat e tyre pritëse sesa ajo që vërehet në universin lokal. Ky zbulim sfidon kuptimin tonë aktual të bashkë-evolucionit të SMBH-ve dhe galaktikave të tyre pritëse.

Implikimet e kësaj marrëdhënieje me zhvendosje të lartë të kuqe janë domethënëse. Ai sugjeron që ka më shumë SMBH në zhvendosje të larta të kuqe sesa pritej më parë. Studimi gjithashtu thekson potencialin që galaktikat pritëse relativisht të vogla të presin SMBH masive, të cilat mund të shihen nga JWST.

Ky hulumtim ofron njohuri të reja mbi formimin dhe rritjen e vrimave të zeza supermasive dhe marrëdhëniet e tyre me galaktikat e tyre pritëse. Ai hap rrugë për studime të mëtejshme për të kuptuar më mirë origjinën e këtyre bishave kozmike dhe ndikimin e tyre në evolucionin e galaktikave.

