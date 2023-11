Teleskopi Hapësinor James Webb: Zbulimi i sekreteve të atmosferës së ekzoplaneteve

Ekzoplanetët janë bërë biseda e të folurit në qytet në kohët e fundit, veçanërisht kur i shtojmë përzierjes një pjesë të teleskopit hapësinor James Webb (JWST). Gjëja e pabesueshme është se ne kemi zbuluar në të vërtetë një numër të jashtëzakonshëm ekzoplanetësh – 5,539 jashtzakonisht, me më shumë që konfirmohen çdo ditë! Kush do ta kishte menduar se ekzoplaneti i parë u zbulua në vitin 1992 dhe tani ne dimë për mbi pesë mijë e gjysmë planetë që rrotullohen rreth sistemeve të tjera yjore?

Kohët e fundit, një ekip astronomësh të guximshëm hodhën një vështrim më të afërt në një ekzoplanet intrigues të quajtur WASP-107b duke përdorur JWST të fuqishëm. Ky ekzoplanet i gaztë, i ngjashëm në masë me Neptunin, por me një diametër më të krahasueshëm me Jupiterin, shtrihet brenda konstelacionit të Virgjëreshës, afërsisht 200 vite dritë larg nesh. Ajo që e veçon është gjëja e rrallë - një atmosferë me gëzof krejt ndryshe nga ato në Sistemin tonë Diellor.

Falë instrumentit me infra të kuqe të mesme (MIRI) në bordin e JWST, ekipi ishte në gjendje të gërmonte më thellë në misteret e atmosferës së WASP-107b. Atmosfera e hollë me gëzof e këtij ekzoplaneti ekzotik lejoi fotonet nga ylli i tij pritës të depërtonin më tej, duke zbuluar detaje intriguese. Studiuesit zbuluan prova të avullit të ujit, dioksidit të squfurit dhe madje edhe reve të përbëra nga grimca të vogla silikate - përbërësit kryesorë të rërës. Është magjepsëse të theksohet se këto re në WASP-107b i nënshtrohen një cikli konstant shiu, avullimi dhe reformimi për shkak të temperaturave ekstreme prej rreth 500 gradë.

Çuditërisht, ekipi bëri gjithashtu një zbulim befasues – mungesën e metanit në atmosferën e ekzoplanetit. Ky zbulim sugjeron se atmosfera mund të jetë më e ngrohtë sesa mendohej fillimisht. Studimet e kryera në WASP-107b po zbulojnë natyrën komplekse të atmosferave të ekzoplaneteve dhe po hedhin dritë mbi ndërveprimet e ndërlikuara kimike që ndodhin në botët e huaja.

Teleskopi Hapësinor James Webb, i shoqëruar me instrumentin e mrekullueshëm MIRI, po revolucionarizon të kuptuarit tonë për ekzoplanetet dhe evolucionin planetar. Pa këto teknologji të fundit, ne do të mbetnim në errësirë ​​për diversitetin dhe kompleksitetin e mahnitshëm të pranishëm në atmosferat e botëve të largëta.

FAQ:

Pyetje: Çfarë janë ekzoplanetet?

Përgjigje: Ekzoplanetët janë planetë që rrotullohen rreth yjeve të tjerë përveç Diellit tonë.

Pyetje: Sa ekzoplanetë janë zbuluar?

Përgjigje: Mbi 5,539 ekzoplanetë janë identifikuar deri më tani.

Pyetje: Çfarë është teleskopi hapësinor James Webb?

Përgjigje: Teleskopi Hapësinor James Webb (JWST) është një observator hapësinor i fuqishëm i krijuar për të studiuar universin dhe eksploruar ekzoplanetet.

Pyetje: Çfarë është MIRI?

Përgjigje: Instrumenti me infra të kuqe të mesme (MIRI) është një nga instrumentet shkencore në bordin e teleskopit hapësinor James Webb, i përshtatur për të vëzhguar dritën infra të kuqe të emetuar nga objektet qiellore.