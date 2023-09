Juno i NASA-s kap një imazh mahnitës të Jupiterit dhe hënës vullkanike Io

By

Anija kozmike Juno e NASA-s, e cila ka rrotulluar rreth Jupiterit për më shumë se shtatë vjet, së fundmi kapi një imazh magjepsës të gjigantit të gazit së bashku me hënën e tij vullkanike, Io. Imazhi është marrë gjatë fluturimit të 53-të të Junos pranë Jupiterit më 31 korrik.

Imazhi, i përpunuar nga shkencëtari qytetar Alain Mirón Velázquez duke përdorur të dhënat e papërpunuara të JunoCam, tregon kontrastin, ngjyrën dhe mprehtësinë e dy trupave qiellorë. Juno ishte afërsisht 51,770 kilometra larg nga Io dhe 395,000 kilometra mbi majat e reve të Jupiterit në kohën kur u mor imazhi. Kjo shënon takimin më të afërt midis Junos dhe Io deri më tani, me fluturime më të afërta të planifikuara për më vonë këtë vit dhe në 2024.

Io, si më e brendshme e hënave të mëdha të Jupiterit, përjeton forca të mëdha gravitacionale nga Jupiteri dhe hënat motra të tij Europa dhe Ganymede. Kjo tërheqje gravitacionale çon në shtrirje dhe shtrydhje të vazhdueshme të hënës, gjë që kontribuon në aktivitetin e saj të lartë vullkanik. Io konsiderohet trupi më aktiv vullkanik në të gjithë sistemin diellor, duke pritur qindra vullkane dhe liqene me llavë silikate të shkrirë në sipërfaqen e tij.

Në fluturimet e afërta të Io-s, shkencëtarët nga Instituti i Kërkimeve Jugperëndimore (SwRI) do të përdorin teleskopët Hubble dhe James Webb për të vëzhguar njëkohësisht hënën Jovian nga një distancë. Këto vëzhgime do të ofrojnë njohuri të vlefshme në proceset vullkanike të Io-s dhe do të ndihmojnë në thellimin e të kuptuarit tonë të këtij trupi qiellor intrigues.

Burimi: NASA

Përkufizime:

– Anija kozmike Juno: Anija kozmike e lëshuar nga NASA në 2011 me misionin e studimit të përbërjes së Jupiterit, fushës së gravitetit, fushës magnetike dhe magnetosferës polare.

– Io: Një nga hënat më të mëdha të Jupiterit, e njohur për aktivitetin e saj intensiv vullkanik dhe veçoritë unike gjeologjike.

– Jupiteri: Planeti më i madh në sistemin tonë diellor, i njohur për stuhitë e tij shumëngjyrëshe, duke përfshirë Njollën e Madhe të Kuqe ikonike.

– Shkencëtar qytetar: Një individ që merr pjesë në kërkimin shkencor dhe analizën e të dhënave, shpesh duke përdorur të dhëna të disponueshme publikisht ose duke kontribuar në projekte kërkimore si shkencëtar joprofesionist.