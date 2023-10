Planetët e ngjashëm me Jupiterin mund të jenë të zakonshëm rreth yjeve të ngjashëm me diellin

Një studim i fundit sugjeron se planetët e ngjashëm me Jupiterin mund të jenë një dukuri e shpeshtë në hapësirën ndërplanetare pranë sistemit tonë diellor, veçanërisht rreth yjeve të ngjashëm me diellin tonë. Nëse kjo hipotezë vërtetohet, do të tregonte se arkitektura e sistemit tonë diellor nuk është aq e rrallë sa besohej më parë.

Më parë, kishte dy teori kryesore rreth mjedisit në të cilin u formua sistemi ynë diellor. Një teori sugjeroi që një shpërthim supernova aty pranë rezultoi në një mjedis të pasur me metale, i cili kontribuoi me metale të rënda në sistemin tonë të ri diellor. Teoria tjetër sugjeroi që dielli ynë u formua nga një re molekulare gazi dhe pluhuri në një mjedis me densitet të ulët.

Megjithatë, zbulimi i gjigantëve të gazit të ngjashëm me Jupiterin midis yjeve të tjerë të ngjashëm me diellin në kozmosin aty pranë po ofron mbështetje të re për teorinë e fundit. Raffaele Gratton, autori kryesor i studimit, shpjegon se studimet më të gjera në të ardhmen mund të sqarojnë më tej origjinën e sistemit tonë diellor.

Për të arritur në këto përfundime, Gratton dhe kolegët e tij analizuan të dhënat nga β Pic Moving Group (BPMG), një grup yjesh aty pranë. Rreth 30 prej këtyre yjeve, të cilët janë 0.8 herë më masiv se dielli, ka të ngjarë të presin planetë të ngjashëm me Jupiterin në orbita të qëndrueshme. Ky zbulim është befasues pasi këta yje janë vetëm 20 milionë vjeç, shumë më të rinj se dielli ynë.

Studimi i këtyre planetëve është sfidues sepse ata rrotullohen rreth yjeve të tyre në distanca të mëdha, duke marrë dekada për të përfunduar një orbitë. Për të zbuluar këta planetë, teleskopët duhet të mbledhin të dhëna për disa dekada për të vëzhguar një tranzit, i cili ndodh kur një planet kalon përpara yllit të tij.

Edhe pse ka ende vështirësi në zbulimin e disa llojeve të planetëve jashtë sistemit tonë diellor, studimi thekson përparimin e bërë në identifikimin e planetëve masivë të ngjashëm me Jupiterin. Hulumtimi, i botuar në revistën Nature Communications, hedh dritë të re mbi formimin e sistemeve planetare rreth yjeve të ngjashëm me diellin.

