Horizonte të reja për lëngun: Eksplorimi i sekreteve të hënave të Jupiterit

Anija kozmike Juice e ESA kohët e fundit iu nënshtrua një manovre të rëndësishme si pjesë e udhëtimit të saj tetë-vjeçar drejt sistemit të Jupiterit. Duke përdorur motorin e saj kryesor, anija kozmike rregulloi orbitën e saj rreth diellit për të pozicionuar veten për një asistencë të gravitetit të dyfishtë Tokë-hënë verën e ardhshme, një manovër e parë në llojin e saj. Kjo manovër konsumoi gati 10% të rezervës së karburantit të anijes dhe përfaqëson fazën e parë të një manovre dypjesëshe që mund të jetë hera e fundit që përdoret motori kryesor i Juice deri në mbërritjen e tij në sistemin e Jupiterit në 2031.

Juice, shkurtim i Jupiter Icy Moons Explorer, u nis nga ESA nga porti hapësinor në Guiana Franceze në prill 2023. Misioni i anijes kozmike është të kryejë vëzhgime të hollësishme të Jupiterit dhe tre hënave të tij të mëdha: Ganymede, Callisto dhe Europa. Megjithatë, Juice nuk do të fillojë hetimin e tij për sistemin e Jupiterit deri në vitin 2031, kur ai më në fund të arrijë. Udhëtimi i gjatë drejt Jupiterit nuk është vetëm për shkak të distancës midis Tokës dhe gjigantit të gazit, por edhe për shkak të nevojës për të kapërcyer tërheqjen e rëndësishme gravitacionale të diellit.

Misionet në planetë të largët, si Juice, përdorin manovra të ndihmës së gravitetit për të kursyer karburant. Këto manovra përfshijnë lëkundjen nëpër fushat gravitacionale të planetëve të ndryshëm për të fituar energji. Nxitja e parë e Juice do të vijë nga një fluturim pranë Hënës në gusht 2024, e ndjekur nga një fluturim pranë Tokës. Për të maksimizuar këto asistenca të gravitetit, Juice duhet të arrijë në sistemin Tokë-Hënë me kohën, shpejtësinë dhe drejtimin e saktë. Manovra e fundit, e cila konsumoi 363 kg karburant, ishte vendimtare për përafrimin e trajektores së Juice për fluturimet e ardhshme.

Përfundimi me sukses i të dy fazave të kësaj manovre do të thotë se motori kryesor i Juice mund të mos jetë i nevojshëm përsëri derisa të hyjë në orbitën rreth Jupiterit në vitin 2031. Për rregullime të vogla të trajektores ndërkohë, Juice do të mbështetet në shtytësit e tij më të vegjël. Gjatë udhëtimit të saj drejt Jupiterit, anija kozmike do të pajiset plotësisht me instrumente shkencore, pasi nuk do të ketë nevojë të përdorë përsëri motorin e saj kryesor, duke reduktuar kërkesat e përgjithshme për karburant.

Eksplorimi i Juice i sistemit të Jupiterit premton shumë për zbulimin e sekreteve të këtyre trupave qiellorë intrigues. Duke përfituar nga manovrat unike të ndihmës së gravitetit dhe djegiet strategjike të motorit, anija kozmike Juice e ESA po hap rrugën për zbulime novatore në vitet në vijim.

Fakte:

Pyetje: Sa kohë do të duhet që Juice të arrijë Jupiterin?

Përgjigje: Lëngu pritet të mbërrijë në sistemin e Jupiterit në vitin 2031, afërsisht tetë vjet pas nisjes së tij.

Pyetje: Pse Juice ka nevojë për një manovër me ndihmën e gravitetit?

Përgjigje: Manovrat me ndihmën e gravitetit lejojnë anijen kozmike të kursejnë karburantin duke përdorur tërheqjen gravitacionale të planetëve për të fituar shpejtësi dhe për të rregulluar trajektoren e tyre.

Pyetje: Çfarë do të studiojë Juice gjatë misionit të saj në Jupiter?

A: Juice do të fokusohet në kryerjen e vëzhgimeve të hollësishme të Jupiterit dhe tre hënave të tij të mëdha: Ganymede, Callisto dhe Europa, me një theks të veçantë në studimin e natyrës së tyre dhe banueshmërisë së mundshme.

Pyetje: Cili është qëllimi i manovrës së fundit të kryer nga Juice?

Përgjigje: Manovra ishte e nevojshme për të lidhur trajektoren e Juice për një asistencë të gravitetit të dyfishtë Tokë-Hënë verën e ardhshme, e cila do të sigurojë një nxitje të konsiderueshme në shpejtësinë e anijes kozmike.

Pyetje: Si do t'i menaxhojë Juice rregullimet e trajektores gjatë udhëtimit të tij drejt Jupiterit?

Përgjigje: Juice do të mbështetet kryesisht në shtytësit e tij më të vegjël për korrigjime të vogla të trajektores deri në mbërritjen e tij në Jupiter në 2031, pas përfundimit të djegies përfundimtare të motorit gjatë afrimit me Tokën në maj 2024.