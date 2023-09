Fituesit e fotografit të vitit nga astronomia shfaqin mrekullitë e universit

By

Janë shpallur fituesit e konkursit vjetor Astronomi Fotograf i Vitit, i organizuar nga Observatori Mbretëror Greenwich. Përzgjedhja e fotografive të këtij viti ofron një vështrim të lë pa frymë në pafundësinë dhe bukurinë e universit tonë. Nga mjegullnajat e gjalla te pamjet mahnitëse të trupave qiellorë, këto imazhe kapin aspektet mahnitëse të hapësirës.

Një nga imazhet e jashtëzakonshme që fitoi kategorinë Young është Mjegullnaja e pulës vrapuese, e njohur gjithashtu si IC2944. E shpërthyer me ngjyra dhe e njollosur me yje, kjo fotografi magjeps shikuesit me shfaqjen e saj të gjallë.

Një tjetër pikë kryesore është Mjegullnaja Rozetë (NGC 2337), një imazh shumë i vlerësuar i marrë përmes një teleskopi në qytetin Changzhou, Kinë. Kjo mjegullnajë, afërsisht 5,000 vite dritë larg, shtrihet në një diametër mbresëlënës 130 vite dritë.

Hëna është gjithashtu në qendër të vëmendjes në disa imazhe fituese. Një fotografi shumë e lavdëruar kap kalimin e Hënës në qiellin e natës, duke shfaqur ngjyrat e saj në ndryshim nga një e kuqe e thellë e ndryshkur në një të verdhë-bardhë të ndritshme. Një tjetër imazh tregon Marsin që shikon nga prapa Hënës, duke krijuar një kontrast të mrekullueshëm midis planetit të kuq dhe satelitit të Tokës.

Plejadat, të njohura gjithashtu si Shtatë Motrat, shkëlqejnë gjallërisht në një fotografi të dytë. Ky grup i shquar i yjeve të shndritshëm blu, i vendosur në yjësinë e Demit, mund të shihet me sy të lirë nga Toka.

Konkurrenca nuk fokusohet vetëm në objektet qiellore. Ai gjithashtu përfshin kategori si Skyscapes dhe People & Space. Një imazh fitues në kategorinë Skyscapes kap sprite të mëdha që arrijnë drejt maleve të Himalajeve të mbuluara me borë. Spritet janë shkarkime elektrike spektakolare që ndodhin lart mbi retë e stuhive.

Fituesit në kategorinë Planetet, Kometat dhe Asteroidët shfaqin pamje mahnitëse të Venusit dhe Jupiterit. Imazhi fitues në kategorinë Dielli ynë përmban një flakërim masiv diellor në sipërfaqen e Diellit, ndërsa imazhi i dytë portretizon Diellin të përmbysur në koordinatat polare, duke krijuar një pamje unike të zjarrtë.

Në kategorinë Hëna jonë, imazhi fitues kap Hënën e fundit të plotë të vitit 2022, me koronën e saj hënore të shkaktuar nga difraksioni i dritës së hënës në atmosferën e Tokës. Imazhi i dytë tregon Kraterin e Platonit, një tipar i spikatur në sipërfaqen e Hënës.

Këto fotografi fituese ofrojnë një vështrim në madhështinë dhe ndërlikimin e universit tonë. Ata na kujtojnë pafundësinë që na rrethon dhe ngjallin frikë dhe habi ndaj mistereve të hapësirës.

Burimet:

– Observatori Mbretëror Greenwich