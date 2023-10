Teleskopi James Webb zbulon rrjedha befasuese të avionit në Jupiter

By

Teleskopi James Webb i ka mahnitur edhe një herë shkencëtarët me zbulimin e tij të fundit – imazhet mahnitëse të Jupiterit, duke shfaqur rryma avionësh tepër të shpejtë që vrapojnë përgjatë ekuatorit të gjigantit të gazit. Me shpejtësi që tejkalojnë 320 mph (515 kph) dhe duke përshkuar një distancë prej mbi 3,000 milje (4,800 kilometra), këto rryma avionësh ofrojnë njohuri të vlefshme në proceset dinamike që ndodhin në Jupiter.

Autori kryesor i studimit, Ricardo Hueso, shprehu habinë për shpejtësinë befasuese të këtyre rrymave të avionëve. Vitet e monitorimit të reve dhe erërave të Jupiterit nuk i kanë përgatitur studiuesit për shkallën dhe intensitetin e këtyre gjetjeve. Këto erëra janë aq të fuqishme sa që nëse do të ndodhin në Tokë, ato mund të shkatërrojnë me shpejtësi qytete të tëra.

Botuar në revistën me famë Nature Astronomy, këto zbulime të fundit tregojnë se rrjedhat e avionëve në Jupiter mund të rivalizojnë fuqinë e uraganeve të kategorisë 5 në planetin tonë. Kjo siguron një kuptim thelbësor të natyrës së trazuar të atmosferës së Jupiterit.

Studiuesit parashikojnë që imazhet e qarta kristal të kapura nga teleskopi James Webb do të thellojnë kuptimin tonë për formimin e reve dhe modelet e motit në Jupiter. Duke analizuar të dhënat nga vulat specifike kohore dhe informacionet e lidhura me kohën që lidhen me vëzhgimet, shkencëtarët mund të fitojnë njohuri mbi formimin e shpejtë të këtyre reve stuhie.

Jupiteri është i njohur për numrin e madh të reve, mjegullave dhe modeleve të erës së fortë. Shkencëtarët parashikojnë se këto erëra me shpejtësi të lartë do të pësojnë ndryshime të rëndësishme në dy deri në katër vitet e ardhshme, duke shtuar më tej kompleksitetin e atmosferës së gjigantit të gazit.

Në përgjithësi, zbulimet e fundit të bëra nga teleskopi James Webb hedhin dritë mbi dinamikën dhe forcat e jashtëzakonshme në lojë brenda atmosferës së Jupiterit. Kjo njohuri e re na sjell më afër zbulimit të mistereve të këtij gjiganti magjepsës të gazit.

