Lander hënor japonez fillon udhëtimin në Hënë

Një anije kozmike japoneze, e njohur si Smart Lander për Hetimin e Hënës (SLIM), ka kryer me sukses një djegie të motorit për të lënë orbitën e Tokës dhe për të filluar misionin e saj në Hënë. Agjencia Japoneze e Kërkimit të Hapësirës Ajrore (JAXA) bëri njoftimin se SLIM ndezi motorin e saj kryesor për 39 sekonda ndërsa fluturonte mbi Oqeanin Atlantik Jugor. Nëse gjithçka shkon sipas planit, anija kozmike do të ketë takimin e parë me Hënën më 4 tetor.

SLIM u nis në orbitën e Tokës më 6 shtator, së bashku me teleskopin me rreze X, XRISM. Ekipi i SLIM kaloi disa javë duke u siguruar që të gjitha sistemet në anijen kozmike të funksiononin siç duhet përpara se të fillonte djegien e motorit. XRISM do të mbetet në orbitën e Tokës, ndërsa SLIM nis udhëtimin e tij të gjatë dhe me efikasitet të karburantit drejt Hënës.

Edhe pse përpjekja për uljen e SLIM është ende disa muaj larg, lëkundja e tij e ardhshme hënore më 4 tetor është një moment historik i rëndësishëm në mision. Zyrtarët e JAXA kanë vlerësuar se SLIM ka të ngjarë të arrijë në orbitën hënore tre deri në katër muaj pas nisjes, me përpjekjen për uljen një ose dy muaj pas kësaj.

Nëse është e suksesshme, ulja e SLIM do të jetë domethënëse pasi synon të prekë brenda 328 këmbëve nga pika e synuar e synuar brenda Shioli, një krater i vogël në anën e afërt të Hënës. Kjo aftësi uljeje precize hap mundësi për misionet e ardhshme për të eksploruar zona intriguese shkencore në hënë dhe trupa të tjerë qiellorë.

Deri më sot, vetëm Bashkimi Sovjetik, Shtetet e Bashkuara, Kina dhe India kanë arritur ulje të buta në Hënë. Misioni i SLIM përfaqëson një hap tjetër përpara në eksplorimin hënor dhe shërben si një testament për praninë në rritje të Japonisë në eksplorimin e hapësirës.

