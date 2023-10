Teleskopi hapësinor James Webb i NASA-s zbulon një rrjedhë të re avionësh në ekuatorin e Jupiterit

Teleskopi Hapësinor James Webb (JWST) jo vetëm që ka ofruar imazhe mahnitëse të universit tonë, por gjithashtu na ka dhënë njohuri të reja në sistemin tonë diellor. Përveç kapjes së imazheve befasuese të fqinjëve tanë planetarë, JWST ka zbuluar së fundmi një rrymë avionësh me shpejtësi të lartë në Jupiter, një planet që ne menduam se e njihnim mirë.

Imazhet e kapura nga JWST vitin e kaluar shfaqën një rrymë avioni në Jupiter që është më shumë se 3,000 milje i gjerë dhe udhëton me një shpejtësi prej afërsisht 320 mph. Ky zbulim i ri i befasoi studiuesit, duke theksuar faktin se ka ende shumë për të mësuar rreth reve dhe erërave të Jupiterit.

Prania e kësaj rryme avionësh, e cila ndodhet mbi ekuatorin e Jupiterit, mund të sigurojë informacion të vlefshëm për atmosferën e trazuar të planetit. Duke analizuar imazhet dhe gjurmuar tiparet e rrotullimit të shpejtë të planetit, shkencëtarët shpresojnë të fitojnë një kuptim më të qartë të modeleve komplekse të motit të këtij gjiganti të gazit.

Vëzhgimet e JWST të atmosferës së Jupiterit do të krahasohen me të dhënat nga Teleskopi Hapësinor Hubble për të fituar një kuptim më të plotë të sistemeve të motit të planetit. Ky krahasim do t'i ndihmojë shkencëtarët të përcaktojnë se si shpejtësitë e erës ndryshojnë me lartësinë dhe gjenerojnë gërshërë të erës, të cilat janë gradientë të shpejtësisë së erës në distanca të shkurtra.

Duke studiuar rrymën e avionëve dhe stuhitë e tjera në rajon, studiuesit besojnë se mund të krijojnë një bazë për vëzhgimet e ardhshme dhe potencialisht të parashikojnë se si rrjedha e avionëve do të ndryshojë në vitet e ardhshme.

Ky zbulim nxjerr në pah fuqinë e JWST për të eksploruar jo vetëm pjesë të largëta të universit tonë, por edhe për të zbuluar mrekulli të reja në lagjen tonë kozmike.

