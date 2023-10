Zbulimi i Jupiterit: Teleskopi James Webb zbulon imazhe magjepsëse të gjigantit të gazit

By

Teleskopi Hapësinor James Webb i NASA-s vazhdon të mahnitë shkencëtarët me zbulimet e tij, këtë herë duke ofruar imazhe magjepsëse të atmosferës së Jupiterit. Duke shfrytëzuar vizionin e tij të jashtëzakonshëm, Teleskopi Webb ka zbuluar tipare të paparë kurrë më parë që kanë habitur komunitetin shkencor.

Një zbulim novator i bërë nga teleskopi James Webb është kapja e imazheve që përshkruajnë një rrymë reaktiv me shpejtësi të lartë me gjerësi mbi 4800 kilometra në ekuatorin e Jupiterit. Këto imazhe u ofrojnë shkencëtarëve njohuri të reja mbi klimën dhe dinamikën e gjigantit të gazit. Ricardo Hueso i Universitetit të Vendit Bask në Bilbao, Spanjë, shprehu habinë e tij, duke thënë: "Ajo që ne kemi parë gjithmonë si mjegull të paqartë në atmosferën e Jupiterit tani duket si tipare të qarta që ne mund t'i gjurmojmë së bashku me rrotullimin e shpejtë të planetit."

Duke përdorur instrumentet e tij NIRCam, teleskopi Webb nxirrte imazhe të Jupiterit çdo 10 orë gjatë një dite të tërë të Jupiterit në korrik 2022. Këto imazhe, të marra në katër filtra të ndryshëm të aftë për të zbuluar ndryshime të vogla në karakteristika në lartësi të ndryshme, i lejuan studiuesit të studionin atmosferën e Jupiterit në detaje më të mëdha. Për më tepër, teleskopi prekte shtresat me lartësi më të madhe të atmosferës, të vendosura 25-50 kilometra mbi majat e reve të planetit. Shpejtësia e rrymës së vëzhguar të avionit u matur të ishte afërsisht 515 kilometra në orë, më e shpejtë se një uragan i kategorisë 5 në Tokë.

Teleskopi Hapësinor James Webb, teleskopi hapësinor më i madh dhe më i fuqishëm i ndërtuar ndonjëherë, është pjesë e Observatorëve të Madh të NASA-s. Qëllimi i tij kryesor është kapja dhe fokusimi i dritës, duke u mundësuar shkencëtarëve të shikojnë më tej në kohë se kurrë më parë. I pozicionuar në pikën L2 Lagrange, 1.5 milion kilometra larg Tokës, Teleskopi Webb ofron një pikë unike të favorshme për studimin e objekteve dhe fenomeneve qiellore.

Këto imazhe magjepsëse të Jupiterit të mbledhura nga teleskopi James Webb, të kombinuara me aftësinë e teleskopit për të parë në dritën infra të kuqe dhe bashkëpunimin e tij me Teleskopin Hapësinor Hubble, kanë lejuar shkencëtarët të zbulojnë dhe gjurmojnë për herë të parë rrymën e avionëve të Jupiterit. Këto zbulime ofrojnë një kuptim më të thellë të dinamikës atmosferike të gjigantit të gazit dhe kontribuojnë në njohuritë tona më të gjera për universin.

Burimet:

