Zbulimi i një rryme reaktiv me shpejtësi të lartë në atmosferën e Jupiterit: Vëzhgime nga teleskopi hapësinor James Webb

Teleskopi Hapësinor James Webb (JWST), i operuar nga NASA, ka bërë një zbulim novator brenda atmosferës së Jupiterit. Duke përdorur kamerën e tij me infra të kuqe afër (NIRCam), JWST kapi imazhe që zbuluan një fenomen të panjohur më parë: një rrymë avionësh me shpejtësi të lartë që shtrihet mbi 3,000 milje në gjerësi mbi shtresat kryesore të reve pranë ekuatorit të Jupiterit. Ky zbulim ofron njohuri të vlefshme në dinamikën e atmosferës së trazuar të Jupiterit dhe tregon aftësitë e jashtëzakonshme të teleskopit Webb në studimin e karakteristikave të tilla atmosferike.

Vëzhgimet e JWST të Jupiterit u bënë si pjesë e programit Early Release Science, me fokus në kapjen e imazheve në intervale prej 10 orësh, ekuivalente me një ditë të Jupiterit. Duke përdorur filtra të ndryshëm, teleskopi ishte në gjendje të identifikonte ndryshimet në karakteristika të vogla atmosferike në lartësi të ndryshme brenda atmosferës së Jupiterit.

Ndryshe nga misionet e mëparshme që ekzaminuan kryesisht shtresat më të ulëta dhe më të thella të atmosferës së Jupiterit, JWST dallohet duke u thelluar në spektrin afër infra të kuqe. Kjo e lejon atë të studiojë shtresat me lartësi më të madhe të atmosferës së Jupiterit, afërsisht 15-30 milje mbi mbulesën e reve të planetit. Në këto imazhe afër infra të kuqe, mjegullat e nivelit të sipërm që zakonisht shfaqen si turbullira e paqartë tani zbulojnë detaje më të imta, veçanërisht rreth rajonit ekuatorial.

Rryma e reaktivëve të identifikuar rishtazi në Jupiter garon me një shpejtësi të jashtëzakonshme prej rreth 320 milje në orë, dyfishi i shpejtësisë së erës së qëndrueshme të një stuhie të kategorisë 5 në Tokë. I vendosur afërsisht 25 milje mbi shtresat e reve të Jupiterit, brenda stratosferës së poshtme, ky rrymë avionësh me shpejtësi të lartë paraqet një temë interesante studimi.

Për të kuptuar më mirë ndryshimin në shpejtësinë e erës me lartësinë dhe praninë e gërshërëve të erës, ekipi hulumtues krahasoi modelet e erës të vëzhguara nga JWST në lartësi më të larta me ato të zbuluara nga Teleskopi Hapësinor Hubble në shtresat më të thella të atmosferës së Jupiterit. Ky krahasim i lejoi ata të monitoronin zhvillimin e stuhive dhe të fitonin njohuri mbi strukturën tredimensionale të reve të stuhisë.

Duke kombinuar rezolucionin e jashtëzakonshëm dhe mbulimin me gjatësi vale të gjerë të JWST me vëzhgimet thelbësore nga Teleskopi Hapësinor Hubble, ekipi hulumtues ishte në gjendje të identifikonte dhe gjurmonte tiparet e vogla të reve që shërbenin si tregues për rrymën e avionëve me shpejtësi të lartë. Këto vëzhgime gjithashtu dhanë një kontekst të vlefshëm për të kuptuar atmosferën ekuatoriale të Jupiterit dhe stuhitë konvektive që ndodhin pavarësisht nga rryma e avionëve.

Për të hetuar më tej karakteristikat e rrjedhës së avionëve, ekipi hulumtues planifikon të kryejë vëzhgime shtesë duke përdorur teleskopin hapësinor James Webb. Ky studim i vazhdueshëm synon të eksplorojë nëse shpejtësia dhe lartësia e rrjedhës së avionit pësojnë ndonjë ndryshim me kalimin e kohës.

