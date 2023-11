Misioni i ri: Chandrayaan-4 synon të sjellë përsëri mostrat e tokës hënore

Pune: Duke u mbështetur në suksesin e Chandrayaan-3, Organizata Indiane e Kërkimeve Hapësinore (ISRO) ka vendosur objektivin e saj në misionin e radhës hënor, Chandrayaan-4, me qëllimin ambicioz për marrjen e mostrave të tokës nga Hëna. Ky njoftim u bë nga Nilesh Desai, Drejtori i Qendrës së Aplikimeve Hapësinore (SAC/ISRO) gjatë ceremonisë së 62-të të ditës së themelimit të Institutit Indian të Meteorologjisë Tropikale në Pune.

Misioni Chandrayaan-4 do të sjellë një kthim të mostrës hënore, duke shënuar një moment historik të madh në eksplorimin e hapësirës. Me objektivin e kthimit të mostrave nga sipërfaqja hënore, ISRO synon ta realizojë këtë sukses brenda pesë deri në shtatë vitet e ardhshme. Plani përfshin një proces uljeje të ngjashme me atë të Chandrayaan-3, me modulin qendror që lidhet me modulin orbital përpara se të ndahet pranë atmosferës së Tokës. Moduli i rihyrjes më pas do të transportojë ngarkesën e çmuar të tokës së hënës dhe do të shkëmbejë përsëri në Tokë.

Nilesh Desai shprehu nevojën për dy mjete nisëse për të ekzekutuar me sukses misionin. Modulet do të ndahen në Modulin e Transferimit (TM), Modulin Lander (LM), Modulin Ascender (AM) dhe Modulin e Ri-hyrjes (RM). TM dhe RM do të vendoseshin në orbitën hënore, ndërsa TM dhe LM do të zbrisnin për të mbledhur kampionin. Teknologjitë e avancuara dhe planifikimi i kujdesshëm janë duke u zhvilluar për të siguruar realizueshmërinë e këtij misioni.

Përveç Chandrayaan-4, ISRO po bashkëpunon edhe me agjencinë hapësinore japoneze, JAXA, në projektin Lunar Polar Exploration (LuPEX). Ky partneritet pasqyron angazhimin e të dy agjencive për të çuar më tej kuptimin shkencor dhe eksplorimin përtej Tokës.

Me Chandrayaan-4, India synon të bëjë një hap gjigant në eksplorimin hënor duke sjellë përsëri mostra të vlefshme nga sipërfaqja e Hënës. Ky mision jo vetëm që do të kontribuojë në përparime shkencore, por gjithashtu do të krijojë kufij të rinj në kërkimin dhe bashkëpunimet në hapësirë.

