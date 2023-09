Misioni diellor i Organizatës Indiane të Kërkimit Hapësinor arrin me sukses pikën L1 Diell-Tokë

Organizata Indiane e Kërkimeve Hapësinore (ISRO) njoftoi se misioni i saj i parë diellor, Aditya-L1, ka kryer me sukses manovrën Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) dhe tani është në një trajektore që do ta çojë atë në pikën L1 Diell-Tokë. . Kjo shënon herën e pestë radhazi që ISRO ka transferuar me sukses një objekt në një trajektore drejt një trupi ose vendndodhjeje tjetër qiellore në hapësirë.

Anija kozmike Aditya-L1 u nis nga Stacioni Hapësinor Satish Dhawan në Andhra Pradesh, me objektivat kryesore të mbledhjes së të dhënave shkencore dhe avancimit të përpjekjeve të Indisë për eksplorimin diellor. Anija kozmike është e pajisur me instrumentin Supra Thermal and Energetic Particle Spektrometer (STEPS), i cili tashmë ka filluar matjen e joneve dhe elektroneve mbi termike dhe energjike në distanca më të mëdha se 50,000 km nga Toka. Këto të dhëna do t'i ndihmojnë shkencëtarët të analizojnë sjelljen e grimcave që rrethojnë Tokën.

Për rreth 110 ditë, anija kozmike do të injektohet në një orbitë rreth pikës L1 Diell-Tokë përmes një manovre. Misioni i suksesshëm i ISRO tregon përparimet e Indisë në teknologjinë hapësinore dhe angazhimin e saj për të eksploruar Diellin dhe efektet e tij në Tokë.

