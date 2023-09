Festimet e Javës Botërore të Hapësirës 2023 në Indi: Eksplorimi i Hapësirës dhe Sipërmarrja

Organizata Indiane e Kërkimit Hapësinor (ISRO) është vendosur të presë një sërë ngjarjesh për të festuar Javën Botërore të Hapësirës (WSW) 2023 në kryeqytetin e shtetit. WSW, e cila festohet në mbarë botën nga 4 deri më 10 tetor çdo vit, përkujton lëshimin e Sputnik, satelitit të parë artificial dhe zbatimin e Traktatit të Hapësirës së Jashtme. Tema e këtij viti për WSW është 'Hapësira dhe Sipërmarrja'.

Për të angazhuar studentët dhe publikun në aktivitete të lidhura me hapësirën, Qendra Hapësinore Vikram Sarabhai (VSSC), Qendra e Sistemeve të Lëngëve të Lëvizjes (LPSC) dhe Njësia e Sistemeve Inerciale ISRO (IISU) janë bashkuar për të organizuar ngjarjet WSW në Indi. Një nga pikat kryesore është një kuiz ndërshkollor gjithë-Kerala me temën "Hapësira", me raundin paraprak që do të zhvillohet në internet më 30 shtator dhe raundet përfundimtare do të mbahen në VSSC më 7 tetor.

Informimi i publikut është një komponent kyç i festës dhe janë planifikuar aktivitete të ndryshme. Një Program Familjarizimi Qytetar do të organizohet më 7 tetor, veçanërisht për banorët e Keralas mbi moshën 55 vjeç. Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të shohin një lëshim rakete tingëlluese, të vizitojnë muzeun hapësinor dhe të ndërveprojnë me shkencëtarët e ISRO.

Për më tepër, do të organizohet një Shtëpi e Hapur për studentët dhe publikun për të eksploruar botën e shkencës hapësinore. Raketat tingëlluese të klasës Rohini do të lëshohen më 6 dhe 7 tetor në orën 11.45:XNUMX. Kjo do t'u japë të pranishmëve mundësinë për të parë fuqinë e këtyre raketave nga afër.

Për më tepër, shkencëtarët e ISRO do të japin leksione mbi tema të ndryshme të bazuara në hapësirë ​​gjatë festës njëjavore. Ky komunikim synon të frymëzojë dhe edukojë komunitetin studentor.

Në lidhje me festimet, një seminar njëditor mbi 'Hapësirën dhe Sipërmarrjen' do të zhvillohet nga VSSC, LPSC, IISU dhe Instituti Indian i Shkencës dhe Teknologjisë Hapësinore (IIST). Seminari do të shfaqë biseda të ftuara nga ekspertë nga ISRO, Qendra Kombëtare e Promovimit dhe Autorizimit të Hapësirës (IN-SPACE), Kerala Space Park, dhe start-ups të suksesshëm.

Festimet e Javës Botërore të Hapësirës 2023 në Indi premtojnë të jenë një eksplorim emocionues i hapësirës dhe sipërmarrjes. Me një sërë aktivitetesh që synojnë studentët, publikun dhe madje edhe sipërmarrësit aspirantë, kjo ngjarje synon të nxisë interesin dhe angazhimin në fushën e shkencës hapësinore.

Burimet:

– Java Botërore e Hapësirës: https://www.worldspaceweek.org/

– Organizata Indiane e Kërkimeve Hapësinore (ISRO): https://www.isro.gov.in/

– Qendra Hapësinore Vikram Sarabhai (VSSC): https://www.vssc.gov.in/

– Qendra e Sistemeve të Lëngshme Propulsion (LPSC): http://www.lpsc.gov.in/

– Njësia e Sistemeve Inerciale ISRO (IISU): http://www.iisu.isac.gov.in/

– Instituti Indian i Shkencës dhe Teknologjisë së Hapësirës (IIST): https://www.iist.ac.in/