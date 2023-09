Vikram Lander dhe Pragyan Rover i Indisë mbeten në modalitetin e gjumit

By

Landeri indian Vikram dhe roveri Pragyan, pjesë e misionit Chandrayaan-3, janë ende në gjendje gjumi në pikën Shiv Shakti në sipërfaqen hënore, pasi Organizata Indiane e Kërkimeve Hapësinore (ISRO) nuk ka marrë asnjë sinjal prej tyre që nga nata hënore. përfundoi. Dy javë më parë, si landeri ashtu edhe roveri u vendosën në modalitetin e fjetjes, me shpresën se do të zgjoheshin automatikisht ndërsa Dielli lindte në pikën Shiv Shakti.

Modaliteti i gjumit është një gjendje me fuqi të ulët që lejon landerin dhe roverin të ruajnë energjinë dhe t'i mbijetojnë temperaturave jashtëzakonisht të ftohta që përjetohen gjatë natës hënore. Ndihmon gjithashtu në mbrojtjen e elektronikës dhe instrumenteve në bord nga dëmtimet e mundshme. Vendimi për të vendosur anijen në modalitetin e gjumit u mor për të siguruar mbijetesën dhe jetëgjatësinë e tyre.

Megjithatë, mungesa e sinjaleve nga landeri dhe roveri pas natës hënore ka ngritur shqetësime te shkencëtarët e ISRO. Ndërsa modaliteti i gjumit synohet të jetë i automatizuar dhe anija kozmike duhet të ishte zgjuar siç ishte planifikuar, është e mundur që disa vështirësi teknike e kanë penguar këtë të ndodhë.

Kryetari i ISRO S Somanath theksoi përfitimet dhe sfidat që lidhen me zgjimin e tokës dhe roverit. Ai shpjegoi se zgjimi i anijes do t'i lejonte ata të rifillonin eksperimentet e tyre shkencore dhe mbledhjen e të dhënave. Megjithatë, është një proces kompleks që përfshin vendosjen e komunikimit me anijen kozmike, kontrollimin e shëndetit të saj dhe sigurimin që të gjitha sistemet po funksionojnë siç duhet.

Shkencëtarët e ISRO vazhdojnë të punojnë për vendosjen e komunikimit me landerin dhe roverin. Ata shpresojnë që avioni Vikram dhe roveri Pragyan do të zgjohen së shpejti dhe do të rifillojnë misionin e tyre në sipërfaqen hënore.

